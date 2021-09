Durch Tipp aufgeflogen: Pädophiler im Knast mit Kinderpornos erwischt

Fuhlsbüttel –

Seit 18 Jahren sitzt Häftling Ekkehard R. (67) seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt „Santa Fu“ in Fuhlsbüttel ab. Damals wurde er wegen schweren sexuellen Missbrauchs an mehreren Kindern verurteilt. Jetzt hat die Polizei Kinderpornos auf seinem Handy gefunden.

Wie die „Bild“ zuerst berichtete, ist der Häftling durch einen Tipp an die Polizei aufgeflogen. Daraufhin hatten die Beamten sein Handy durchsucht – und sind fündig geworden. Das Handy sei nach den Berichten sichergestellt worden und werde von der Polizei weiter ausgewertet. Noch konnte offenbar nicht geklärt werden, wie der 67-Jährige an die Fotos gelangt ist.

Hamburg: Pädophiler im Knast mit Kinderpornos erwischt

Ekkehard R. war im Jahr 2002 wegen des sexuellen Missbrauchs an mehreren Kindern in seiner Nachbarschaft im Bereich Billstedt und Horn zu fünf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Schon davor saß er zweimal wegen Missbrauchs hinter Gittern.

Als Sicherheitsverwahrter genießt man Vorteile gegenüber Strafgefangenen: Darunter fällt neben regelmäßigen Freigängen auch die Erlaubnis, außerhalb der Haftanstalt ein eigenes Handy zu nutzen. Für Ekkehard R. gilt das jetzt erstmal nicht mehr: Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (mp)