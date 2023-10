Das Hamburger Handwerk leidet unter dem Mangel an Auszubildenden. Hunderte Lehrstellen bleiben jedes Jahr unbesetzt – die wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe schmälert das nachhaltig. Doch mit kreativen Ideen versucht die Branche gegenzusteuern: Schon zum zweiten Mal veranstaltete die Handwerkskammer ein Speed-Dating für potenzielle Schülerpraktikanten. Das Interesse junger Menschen an der Branche soll so geweckt werden. Kann das gelingen?