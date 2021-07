Duell an den Tasten: Wer spielt im Michel künftig die Orgel?

Nach mehr als 19 Jahren wird der Michel-Kantor Manuel Gera die Gemeinde St. Michaelis verlassen. Um seine Nachfolge bewerben sich nun im Mai zwei äußerst renommierte Organisten.

Magne Draagen ist Organist am Nidarosdom in Trondheim, Norwegen. Am Sonntag, dem 16. Mai, wird er um 10 Uhr an der Orgel zu hören sein und den Gottesdienst musikalisch begleiten.

Magne Draagen spielt momentan am Nidarosdom in Trondheim – wird er in Zukunft an der Orgel im Michel sitzen? Anne-Line Bakken Foto:

Mari Fukumoto ist derzeit Dozentin an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar tätig. Sie wird am Donnerstag, den 13. Mai, den Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt an der Orgel begleiten. Dieser findet ebenfalls um 10 Uhr statt.

Hamburger Michel: Wer spielt in Zukunft hier Orgel?

„Dass zwei so renommierte Organisten sich an St. Michaelis bewerben, ist eine große Freude“, so Hauptpastor Alexander Röder. Egal wie die Entscheidung der Findungskommission für einen neuen Organisten ausfalle, die Stelle sei in jedem Fall hochkarätig besetzt.

Über die Gottesdienste hinaus werden beide Bewerber einen Orgelpunkt veranstalten. Mari Fukumoto spielt am 12. Mai und Magne Draagen am 15. Mai, jeweils um 18 Uhr. Die Wahl des Nachfolgers ist für den 18. Mai 2021 geplant. (mp)