Sie sind die Generation des Umbruchs, in der man als Jugendlicher natürlich ein Handy hatte – allerdings noch mit Antenne und so stabil, dass man es gegen die Wand werfen konnte. Wer cool war, schaute MTV, kaute Center Shocks, ohne das Gesicht zu verziehen, und hing bei der Plattform MSN ab. Sie wuchsen mit Harry Potter, Tokio Hotel und Stefan Raab auf. Als Millennial gelten die Jahrgänge kurz vor der Jahrtausendwende. Heute sind sie die Brücke zwischen Alt und Jung. Aber was macht die Generation aus? Die MOPO-Reporterinnen Viola Dengler (31) und Annalena Barnickel (26) haben versucht, sich dieser Frage mit Hilfe einer Liste zu nähern.