Inflation, wachsende Armut, schrumpfende Mittelschicht: Das klingt nach perfekten Zeiten für Discounter und Billig-Anbieter. Die in Europa seit Jahren wachsende Kette „Pepco“ expandiert jetzt auch in Hamburg. Die erste Filiale hat diese Woche in Billstedt eröffnet, weitere folgen in den nächsten Tagen. Angeboten werden Gebrauchsartikel: von Kleidung über Bad- und Küchenausstattung bis hin zu Möbeln – und das zu extrem niedrigen Preisen.Und die Billig-Kette hat noch weitere Expansionspläne.

In Hamburg startet die Billig-Kette „Pepco“ ihre große Offensive in Deutschland. Allein in dieser Woche eröffnen drei Läden: Am Dienstag im Hamburger Billstedt Center, am Donnerstag im Rathaus Center in Dessau (Sachsen-Anhalt) und am Samstag im Stuttgarter Shopping-Center Milaneo.

Neuer Discounter eröffnet auch drei Filialen in Hamburg

Doch damit nicht genug: In der nächsten Woche folgt eine weitere Filiale in Dessau (23.8) und danach zwei Läden in Hamburg und Umgebung. Der „Pepco“ im Phoenix Center Harburg öffnet am 25. August, im Herold Center Norderstedt folgt die Eröffnung fünf Tage später.

An den drei Hamburger Standorten saß vorher die Schuhhaus-Kette Reno, wie die MOPO bereits berichtet hat. Alle drei haben eine Größe von 500 Quadratmetern und werden von ECE Marketplaces des Hamburger Unternehmers Alexander Otto vermietet.

Auf der Verkaufsfläche findet sich Kleidung, Kosmetik, Dekoartikel, Spielzeug, Haushaltsausstattung und auch Möbel. Alles zu extrem niedrigen Preisen, „ohne Verlust an Qualität“ – wird zumindest von Pepco behauptet. Die polnische Ladenkette wurde 1999 gegründet und eröffnete 2004 ihre ersten 14 Filialen in Poznań, Bydgoszcz und Gdansk. Heute gibt es über 3300 „Pepco“-Läden in 18 europäischen Ländern.

Zuletzt expandierte der Discounter 2020 nach Italien und Serbien, 2021 nach Spanien und Österreich und 2022 nach Griechenland und Deutschland. Hierzulande gibt es bereits 14 Filialen. Dazu kommen in diesem Monat die sechs in Hamburg, Dessau und Stuttgart.

Aggressive „Pepco“-Expansion in ganz Deutschland

Für dieses Jahr plant der Non-Food-Discounter allein 50 Eröffnungen in ganz Deutschland, sagt „Pepco“-Pressesprecher Jan Zylka. „Auch im Hamburger Raum sehen wir weiter Potential“. Standpunkte und Eröffnungsdaten könne Zylka jedoch nicht nennen. Unter dem Motto „Größer – Besser – Einfacher – Billiger“ expandiert das Unternehmen derzeit in Rekordzeit.

„Pepco ist ein attraktiver, bei den Kunden nachgefragter und stark expandierender Händler“, sagt ECE-Pressesprecher Lukas Nemela auf MOPO-Anfrage. Insgesamt sollen 17 Filialen der Discounter-Kette in ECE-Shopping-Centern einziehen. „Pepco“ sei durch sein „breites und ständig wechselndes Warensortiment“ nachhaltig interessant für Kunden, so Nemela.

Niedrigpreise zur Eröffnung neuer „Pepco“-Filialen

Extrem niedrige Preise verspricht der Non-Food-Discounter schon zur Eröffnung der Hamburger Filiale. Das Sonderprospekt zeigt Kinderkleidung für drei bis vier Euro pro T-Shirt, eine einfache Duftkerze für 1,50 Euro. Vier Tassen für fünf Euro und Handtücher aus Baumwolle kosten je nach Größe einen bis fünf Euro.

Mit diesen Preisen und der Expansion in Deutschland tritt „Pepco“ in direkte Konkurrenz zu anderen Discounter-Ketten wie Aldi, Lidl, EuroShop, Tedi oder Woolworth.

„Pepco“-Konkurrenten: Tedi, Woolworth und Co.

Die Kette Tedi, ein Schwester-Unternehmen von Woolworth, die eine ähnlich niedrigpreisige Strategie verfolgt wie „Pepco“, ist europaweit mit 2950 Filialen vertreten. Zum Vergleich: Woolworth, eine der bekanntesten Adressen für niedrigpreisige Waren des täglichen Bedarfs in Deutschland, hat bundesweit „nur“ rund 610 Filialen.