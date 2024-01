Dritte Straße gesperrt – allmählich wird Hamburgs Südwesten abgeschnitten

Es nimmt kein Ende mit den geplatzten Wasserleitungen im Hamburger Südwesten: Am Samstag wird die Hasselwerder Straße in Neuenfelde wegen eines Rohrbruchs gesperrt. Das ist nun die dritte Straße in Neuenfelde und Francop, die aus einem solchen Grund aktuell nicht befahrbar ist. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch nicht bekannt.

Bewohner müssen nun große Umwege fahren, um den Stadtteil zu verlassen. Denn die Routen nach Westen und Osten sind weiterhin blockiert: Die Nincoper Straße und die Straße Vierzigstücken sind ebenfalls wegen kaputter Wasserrohre nicht befahrbar.

Neugraben und Francop in Hamburg: Drei Rohre geplatzt

Bei der Sperrung der Hasselwerder Straße soll am Samstag geklärt werden, wie groß der Schaden an den Leitungen und der Fahrbahn ist. Erst danach könne gesagt werden, wie lange die Sperrung dauern werde, so eine Sprecherin von Hamburg Wasser.

Die Reparatur der Nincoper Straße erfolge planmäßig, die Straße bleibe noch zehn bis 14 Tage lang gesperrt. Die Reparatur der Straße Vierzigstücken sollte eigentlich dieses Wochenende fertig sein. Aufgrund des starken Regens war die Reparatur der Straße am Freitag aber nicht möglich. Sie soll nun am kommenden Mittwoch, den 31. Januar fertiggestellt werden.