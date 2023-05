Dringende Reparaturen: Köhlbrandbrücke wird tagelang gesperrt

Für wichtige Reparatur- und Wartungsarbeiten muss das Wahrzeichen im Hafen 55 Stunden lang gesperrt werden. Das sind die Umleitungen.

Wie die Hamburg Port Authority (HPA) mitteilt, seien an diesem Wochenende dringende Wartungs- und Reparaturarbeiten notwendig, die eine Vollsperrung der Köhlbrandbrücke erforderlich machten. Die Sperrung beginnt am Freitag (12. Mai) um 22 Uhr und endet voraussichtlich am Montag (15. Mai) um 5 Uhr.

Köhlbrandbrücke gesperrt: Das sind die Umleitungen

Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Westen über die U30 (Roßdamm – Neuhöfer Damm – Rethedamm – Hohe-Schaar-Straße – Kattwykdamm – Moorburger Hauptdeich – Fürstenmoordamm – Georg-Heyken-Straße – Waltershofer Straße – Vollhöfener Weiden – Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße) umgeleitet.

In die Gegenrichtung läuft der Verkehr über die U40 (Finkenwerder Straße – Vollhöfener Weiden – Waltershofer Straße – Georg-Heyken-Straße – Fürstenmoordamm – Moorburger Hauptdeich – Kattywkdamm – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Ellerholzweg – Roßdamm).

Wer während der Sperrung zum Containerterminal Tollerort möchte, muss über die Nippoldstraße ausweichen. (mp)