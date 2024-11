Hamburg nach Lindner-Rauswurf: Mit dem „Dauer-Nein-Sager“ ist „kein Staat zu machen“

Die Ampel-Koalition im Bund ist am Ende. Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) findet genau wie Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) klare Worte für den vom Bundeskanzler entlassenen Finanzminister Lindner.

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hat mit klaren und zustimmenden Worten auf die Entlassung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) durch Bundeskanzler Olaf Scholz reagiert. Die Entlassung sei unvermeidlich gewesen, postete er in der Nacht auf Facebook.

Fegebank über Lindner: Mit ihm „ist kein Staat zu machen“

Lindner habe bei den Finanzministerkonferenzen mehr als FDP-Parteivorsitzender denn als Bundesfinanzminister agiert. Er sei dabei immer mehr zum „Dauer-Nein-Sager“ geworden, „mit dem eine konstruktive Zusammenarbeit immer schwieriger wurde“. Es sei schlicht verantwortungslos, in der aktuellen Krise nicht die notwendige Kompromissbereitschaft zu zeigen. Unter seinen Post schrieb er zudem den Hashtag „erstdaslanddanndiepartei“.

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) hat mit Blick auf den Lindner-Rauswurf die Wichtigkeit von Zusammenarbeit und Kompromissen betont. Es sei mit ihm nicht mehr möglich gewesen, in gemeinsamer Verantwortung in unsicheren Zeiten Stabilität und Sicherheit zu geben. „Zum Wesen der Demokratie gehört der Kompromiss. Wer dazu nicht in der Lage ist, mit dem ist kein Staat zu machen“, postete sie in der Nacht auf X.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Abend Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen, nachdem dieser eine Neuwahl des Bundestags vorgeschlagen hatte. Er kündigte zudem an, im Januar die Vertrauensfrage zu stellen. Der Bundestag solle darüber am 15. Januar abstimmen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. (dpa/mp)