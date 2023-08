Die Hälfte von Hamburg gehört wieder der Stadt. Jedenfalls fast. Aktuell sind etwa 49 Prozent der Flächen wieder in städtischem Besitz, und in den nächsten Jahren soll das noch deutlich gesteigert werden. Erklärtes Ziel von Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ist es, im Rahmen der neuen Bodenpolitik Naturflächen, aber auch Büros und andere Gebäude zu erwerben. Welche Flächen und Immobilien zuletzt gekauft wurden und was die Shopping-Tour gekostet hat.

Die Hälfte von Hamburg gehört wieder der Stadt. Jedenfalls fast. Aktuell sind etwa 49 Prozent der Flächen wieder in städtischem Besitz, und in den nächsten Jahren soll das noch deutlich gesteigert werden. Erklärtes Ziel von Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ist es, im Rahmen der neuen Bodenpolitik Natur- und andere Flächen, aber auch Büros und weitere Gebäude zu erwerben. Welche Flächen und Immobilien zuletzt gekauft wurden und was die Shopping-Tour gekostet hat.

Prominentes Beispiel für den Rückkauf eines Gebäudes ist der Sitz der Finanzbehörde selbst. Das Baudenkmal am Gänsemarkt mit Hamburg-Wappen und Schiffen an der Außenfassade wurde vom Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) jetzt für stolze 119 Millionen Euro zurückerworben. Veräußert worden war es unter der CDU-Regierung im Rahmen des sogenannten Primo-Immobilienpaketes, mit vielen weiteren städtischen Gebäuden. Seitdem war die Finanzverwaltung dort nur noch Mieter.

Der Schumacher-Bau der Finanzbehörde hat sehr schöne Ornamente in der Fassade. Florian Quandt Der Schumacher-Bau der Finanzbehörde hat sehr schöne Ornamente an der Fassade.

Ebenfalls zurückgekauft wurde gerade das sogenannte Stormanhaus, der Sitz des Bezirksamts Wandsbek. Das schöne weiße Gebäude war ebenfalls 2006 im Primo-Paket verkauft worden und wurde von der Stadt seitdem gemietet. Jetzt ist es für 25 Millionen Euro zurück im städtischen Portfolio. Andreas Dressel sagte zu den Käufen: „Sie fügen sich perfekt ein in unsere Strategie, die städtische Eigentumsquote durch Ankäufe, insbesondere in Bezug auf eigengenutzte Immobilien, zu erhöhen.“

Die Stadt Hamburg hat das Stormanhaus zurückgekauft. Es ist Sitz des Bezirksamts Wandsbek. Florian Quandt Die Stadt Hamburg hat das Stormanhaus zurückgekauft. Es ist Sitz des Bezirksamts Wandsbek.

Selbst private Wohnungsbauprojekte wurden zuletzt vom LIG übernommen, als sie ihm angeboten wurden, so etwa ein noch nicht ganz vollendetes Projekt für 90 Mietwohnungen am Lutherpark (Von-Hutten-Straße) in Bahrenfeld. Aktuell verhandelt man über den Kauf des Geländes der ehemaligen Pella-Sietas-Werft in Neuenfelde. Es soll der Stadt für zukünftige Industrieansiedlungen am Wasser erhalten bleiben.

Die Hamburger Traditionswerft Pella Sietas musste 2021 Insolvenz anmelden. picture alliance Die Hamburger Traditionswerft Pella Sietas musste 2021 Insolvenz anmelden.

Beim Ankauf von neuen Bodenflächen für die Stadt guckt der LIG aber vor allem nach geeigneten Flächen für Wohnungsbau, Gewerbe, Naturschutzausgleich oder Deicherweiterungen und Straßenbau. So wurden 3,9 Hektar Grundstücke im Bereich der Science City Bahrenfeld und weitere Flächen im Bereich des neuen Bahnhofs Diebsteich von Thyssen-Krupp erworben, um dort die laufende Entwicklung zu ermöglichen.

Selbst private Wohnungsbauprojekte wurden zuletzt vom LIG übernommen

Gekauft wurden insgesamt 30,8 Hektar für Natur -und Landschaftsschutz und Grünflächen. Darunter eine 7,2 Hektar große Agrarfläche in Volksdorf, die nun ökologisch aufgewertet werden soll und Teil des Biotopverbundes Volksdorf-Buchenkamp wird. Hamburg braucht bei seinen intensiven Bebauungen ständig Ausgleichsflächen, die Maßnahmen werden häufig außerhalb Hamburgs realisiert.

Auch für das Holsten-Areal in Altona hat die Stadt sich Vorkaufsrechte gesichert. Ebenso für weitere Grundstücke der Adler Gruppe. Da derzeit ein Konsortium aus Quantum Immobilien und der städtischen SAGA Verhandlungen über den Kauf des Holsten-Areals führt, hält das LIG sich da bisher heraus.

Das könnte Sie auch interessieren: Wald oder Wohnungen? Hier will Hamburg acht Hektar Bäume abholzen

Insgesamt wurden 2022 (aktuellere Zahlen gibt es nicht) 67,6 Hektar durch Ankäufe und Ausübung von Vorkaufsrechten erworben, verkauft wurden 21 Hektar. Sind unterm Strich mehr als 46 Hektar Zukauf. Das hat seinen Preis. Die Ankäufe kosteten 157,2 Millionen Euro, die Flächenverkäufe brachten 59 Millionen Euro ein. Finanzsenator Dressel sagte dazu bei einer Pressevorstellung: „Mehr Grund und Boden in öffentlicher Hand – das sichert der Stadt Handlungsoptionen für die nächsten Jahrhunderte, es dämpft die Bodenpreisentwicklung und bekämpft die Bodenspekulation.“