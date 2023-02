Die Vorwürfe sind ganz schön heftig: Hamburgs Kaffee-Gigant Tchibo soll bei einem kleinen deutschen Modelabel eine Tasche bestellt haben – um sie anschließend fast 1:1 zu kopieren und als eigenes Design zu verkaufen. Das jedenfalls behaupten die Gründer des Labels. Was sagt Tchibo dazu? Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man die jeweiligen Taschen miteinander vergleicht. Farbe, Maße, Design, Konzept – das sieht alles sehr ähnlich aus. „Nur ein Zufall?“, fragen die Geschwister Leonie und Fabian Stein die Follower ihrer Marke „Wayks“ auf Instagram. Sie selbst können nicht so recht an Zufall glauben. Zumal ausgerechnet im April 2021 eine interessante Bestellung bei „Wayks“ einging. Lieferadresse: Überseering 18 in Hamburg – das ist die Adresse der Tchibo-Firmenzentrale.

Zufall oder dreister Ideendiebstahl? Der Hamburger Firmenriese Tchibo hat zwei Taschen im Sortiment, die auffällig ähnlich zu denen einer anderen kleinen Marke sind. Die Inhaber fühlen sich betrogen, Tchibo reagiert verhalten.

Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man die jeweiligen Taschen miteinander vergleicht. Farbe, Maße, Design, Konzept – das alles eint die Umhängetasche und den Rucksack, die von Tchibo aber vor allem auch von „Wayks“ vertrieben werden. Der entscheidende Unterschied: die Taschen sind jeweils zuerst bei „Wayks“ erhältlich gewesen.

„Nur ein Zufall?“, fragen deshalb auch die Geschwister Leonie und Fabian Stein die Follower ihrer Marke „Wayks“ auf Instagram. Sie selbst können nicht so recht an Zufall glauben. Zumal ausgerechnet im April 2021 eine interessante Bestellung bei „Wayks“ einging. Die beiden betroffenen Taschen wurden damals direkt an den Überseering 18 geordert – das ist die Adresse der Tchibo-Firmenzentrale. Im Jahr darauf ging dann Tchibo mit den beiden Taschen an den Markt.

Geschwister fühlen sich desillusioniert

„Wir haben vor einigen Tagen Tchibo kontaktiert wegen der Taschen, aber wir haben keine Antwort bekommen“, so die Geschwister auf Instagram. Sie fühlen sich von dem Einzelhandelsriesen beklaut. „Als Gründer einer kleinen Marke arbeiten wir hart daran, einzigartige, qualitativ hochwertige Produkte in wandelbarem Design zu schaffen, um eine Kultur des ‚weniger kaufen, besser kaufen‘ zu fördern“, dass man sich in der Branche Inspiration einhole, sei zwar normal, aber „ihre eigenen Taschen“ bei einem Handelsgiganten für deutlich weniger Geld zu sehen, sei desillusionierend.

Das sagt Tchibo zu den Vorwürfen

Bei Tchibo reagiert man verhalten auf den Plagiatsvorwurf. „Wir orientieren uns an Trends, lassen uns inspirieren und entwickeln daraus unsere eigenen Produkte“, so ein Sprecher zur MOPO. Es könne zu Ähnlichkeiten mit anderen Artikeln kommen, „aber anderen Unternehmen zu schaden, indem wir ihre Produkte kopieren, entspricht nicht unserem Geschäftsprinzip“.

Allerdings ist das keine eindeutige Zurückweisung des Vorwurfs. Und bei Tchibo scheint man ein schlechtes Gewissen zu haben: „Wir haben Wayks kontaktiert, um gemeinsam eine Lösung zu finden“, so der Sprecher.

MOPO Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Laut der „Wayks“-Geschwister ist es aber noch nicht zu einem Gespräch mit der Tchibo-Geschäftsleitung gekommen. Das Gesprächsangebot kam ohnehin erst am Mittwoch nachdem sie am Tag zuvor an die Öffentlichkeit gegangen waren, obwohl sie schon in der Vorwoche Tchibo kontaktiert hatten. Ob sie rechtliche Schritte einleiten, haben sie derweil noch nicht entschieden.

Das könnte Sie auch interessieren: Inflation: Jetzt wird das nächste Lebensmittel deutlich teurer

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Tchibo entgegen der postulierten Geschäftsprinzipien gegen Plagiatsvorwürfe erwehren muss. Sogar ein Waffeleisen inklusive Originalproduktionsfehler fand einst den Weg ins Sortiment.