Ein Traumurlaub in der Hansestadt, eine schicke Wohnung im Szeneviertel St. Georg – Matthias B. und Monika H. freuten sich auf vier Tage Sightseeing und Hamburg-Feeling. Doch was dann folgte, hätte niemand erwartet: Die reservierte und in Teilen bezahlte Wohnung existierte zwar – war aber schon bewohnt, und zwar von ganz normalen Mietern. Und die fielen aus allen Wolken, als plötzlich Touristen einziehen wollten. Tatsächlich sind solche Fälle keine Seltenheit: Jetzt ermittelt die Polizei – und erklärt, wie man sich vor Betrug schützen kann.