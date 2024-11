Für Kopfschütteln und ratlose Mienen sorgt zurzeit eine Baustelle am S-Bahnhof Veddel. Die Deutsche Bahn baut dort an den Eisenbahnbrücken, ein Teil des Bürgersteigs ist gesperrt. Fußgänger müssen auf einen schmalen Streifen auf der Straße ausweichen. Doch die ist nach Regen oft überflutet. Für die Anwohner gerät der Arbeitsweg zum Hindernisparcours. Dabei ist der Durchgang bei Dunkelheit ohnehin schon ein Angstraum. Neben dem beklemmenden Gefühl kommen jetzt auch noch nasse Füße dazu. Was die Bahn dazu sagen.