Drastischer Sparkurs: Die nächste Haspa-Filiale macht endgültig dicht

Hoheluft-West –

Jahrzehntelang war die Haspa an der Hoheluftchaussee unweit der Gärtnerstraße eine feste Adresse in Hoheluft. Doch Ende 2019 hat sie dicht gemacht. Nur noch als SB-Filale mit Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker wurde sie weiter betrieben. Doch auch damit ist nun Schluss. Am 18.2 wird endgültig zugemacht.

Gegenüber der MOPO erklärte ein Haspa-Sprecher man suche dort in der Nähe nach einem Standort für eine neue SB-Station. Die Schließung der Filiale Hoheluftchaussee erfolgt im Rahmen eines größeren Sparprogramms der Haspa.

Hamburg: 30 Haspa-Filialen sollen bis 2023 schließen

Bis 2023 sollen insgesamt 30 Haspa-Filialen geschlossen werden. Die dann 100 verbliebenen Filialen sollen zu „Nachbarschaftstreffs“ umgestaltet werden. Eine Haspa-Sprecherin erklärte man werde aber auch künftig über das größte Filialnetz in der Metropolregion Hamburg verfügen.

Personalabbau: Haspa soll digitaler und schlanker werden

Das Sparprogramm läuft bei der Haspa unter dem Motto: „Sparkasse richtig neu gedacht“ („Spring“). Ziel sei es, erklärte das Unternehmen „kundenorientierter, digitaler und schlanker“ zu werden.

Deswegen soll es auch einen Personalabbau im Bereich Vermögensberatung, Firmenkundengeschäft und des Immobilienteams geben.