Bund und Länder setzen auf konsequente Abschiebungen in großem Stil, getrieben durch hohe AfD-Wahlergebnisse – und den Wunsch größerer Teile der Bevölkerung. Zu welchen gesellschaftlichen Notlagen das in Zeiten akuten Personalmangels bei uns führt, zeigt sich beim Pflegeheim für demente Menschen in Rotenburg (Wümme), dem die Schließung droht, weil zehn Pflegehelfer abgeschoben werden sollen. Zudem führt das schnellere Handeln zu besonderen Härten, wie bei der Abschiebung einer Frau mit zwei kleinen Kindern, die in einem Hamburger Frauenhaus Zuflucht gesucht hatte.