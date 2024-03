DOM-Eröffnung vor Weltpremiere mit Verlosung von DOM-Gutscheinen

Top-Attraktionen und Event-Highlights für die ganze Familie

Um 15.00 Uhr heißt es wieder Einsteigen, Mitfahren und Abheben. Das größte Volksfest im Norden ist zurück aus der Winterpause. Und der Frühlingsdom startet direkt mit einem absoluten Highlight. Das Evolution – Flight Beyond Imagination ist mit beeindruckenden 66 Metern Höhe der größte transportable Propeller weltweit und feiert heute Nachmittag Premiere. Ihr könnt live dabei sein und eine der ersten Fahrten mit dem Looping-Giganten absolvieren. Bei der Eröffnungsverlosung könnt ihr außerdem Gutscheinhefte für den Frühlingsdom im Wert von 200 Euro, DOM-Teddys und die beliebten Naschboxen gewinnen.

Noch mehr Neuheiten

Neben der Welt-Premiere gibt es aber noch weitere Fahrgeschäfts-Attraktionen die noch nie oder sehr lange nicht mehr auf dem DOM waren: Freut euch auf die die gigantische XXL-Schaukel Excalibur, die Geisterbahn Geister Tempel und die Wellenrutsche Pirat – ein perfekter Familien-Mix.

Die Actionliebhaber unter euch steigen in die rotierende Gondel des Excalibur ein. Sie schwingt im 120-Grad-Winkel 50 Meter in die Höhe und löst dabei g-Kräfte mit dem 4-Fachen der Erdanziehungskraft aus. Der Grusel-Horror-Spaß im Geister Tempel entführt euch in das Reich der ägyptischen Mythologie mit zahlreichen untoten Pharaonen und Mumien. Auf zwei Ebenen lehren euch die sprechenden und beängstigenden Animatronics im Inneren des Tempels das Fürchten. Mit dem Pirat ist seit fünf Jahren wieder eine Wellenrutsche am Start. Aus 15 Metern Höhe geht es abwärts. Ein Vergnügen, bei dem sich auch die Erwachsenen von einer Rutsch-Challenge überzeugen lassen.

Actiongeladene Comebacks

Das Warten hat ein Ende. Das Hightech-Rundfahrgeschäft Take Off kehrt nach zwölf Jahren und der Top Spin Fresh – ein Volksfest-Klassiker – nach langen 16 Jahren endlich wieder zurück auf den DOM.

Wenn ihr Geschwindigkeitsliebhaber seid, müsst ihr unbedingt in das Take Off einsteigen. Bei 70 km/h stellt sich die runde Plattform in einem 80-Grad-Winkel auf. In 17 Metern Höhe wirken dann 4g-Kräfte und garantieren euch eine ordentliche Portion Bauchkribbeln. Ähnlich actionreich geht es im Top Spin Fresh zu. In der 10 Meter breiten Gondel könnt ihr zusammen mit 39 anderen Fahrgästen mit Kreis-, Schaukel- und Pendelbewegungen verschiedenste Fahrmuster sowie zahlreiche Loopings vorwärts und rückwärts erleben.

Ostern auf dem DOM

Am 31. März und 1. April kommen der Osterhase und das DOM-Glücksrad in der Feldstraße zum Einsatz. Jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr könnt ihr mit dem richtigen Schwung viele tolle Überraschungen wie einen DOM-Teddy, Süßigkeiten oder Fahrchips gewinnen. Als besonderes Highlight wird an beiden Tagen pro Stunde ein Gutscheinheft im Wert von je 200 Euro für den Frühlingsdom verlost. Außerdem freut sich der Osterhase auf eine Umarmung von euch – natürlich inklusive Selfie. Mitmachen können alle Kinder bis 12 Jahren.

Bummels Geburtstagsparade

Zum zweiten Mal feiert der Hamburger DOM Bummels Geburtstag. Zu seinem 6. Ehrentag hat er am 17. April wieder viele Freunde zu seiner großen Geburtstagsparade eingeladen: Mit dabei ist die Paw Patrol sowie Mickey, Minnie, Donald & Goofy, Olaf der Schneemann, Super Mario mit Joshi sowie Pikachu & Evoli. Außerdem wieder am Start: HSV-Maskottchen Dino Hermann. Ihr seid alle herzlich eingeladen mitzufeiern und mitzulaufen. Die fröhliche Parade setzt sich um 16.00 Uhr vorm Riesenrad in Bewegung und marschiert angeführt von einer Marching Band in Richtung Feldstraße. Dort angekommen, könnt ihr noch bis 18.30 Uhr mit euren Lieblingsmaskottchen Selfies machen.

Feuerwerke

Beim Frühlingsdom gibt es wieder drei Feuerwerke. Gezündet werden die spektakulären Licht- und Farbeffekte am Eröffnungs-Freitag (22.3.), am 5. April und am letzten Frühlingsdom-Freitag (19.4.) jeweils um 22.30 Uhr. Für ein paar Minuten spielt sich das bunte Treiben dann am Nachthimmel über dem Hamburger DOM ab.

Für Familien

In knapp 20 Kinderfahrgeschäften können schon die kleinsten DOM-Besucher als Lokführer im Hanse Train, als Rennfahrer im Mini Skooter, als Polizist in der Highway Rallye No.2 oder als Hubschrauberpilot im Airport so richtig durchstarten. In der acht Meter hohen Ballonfahrt oder im Kinder-Wellenflug Ottifanten Flieger können sich die Kids den Wind um die Nase pusten lassen.

Mehr als 50 Lauf- und Spielgeschäfte sorgen bei euch für große Erheiterung. Die Hindernisparcours mit zahlreichen Herausforderungen sowie verschiedene Reaktions- und Wurfspiele stellen euer Geschick und die Treffsicherheit spaßig auf die Probe.

Bei über 130 Gastronomien, Bäckereien und Süßwarengeschäften findet ihr eine große Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten inkl. vegetarischer und veganer Angebote für individuelle Geschmackserlebnisse und als Stärkung auf einer DOM-Runde.

DOM-Bär Bummel mischt sich jeden Mittwoch (16.00 – 18.00 Uhr) und Sonntag (15.00 – 17.00 Uhr) für Schnappschüsse, Schabernack und Umarmungen unter die Besuchenden. Bummel trefft ihr immer im Umfeld des Riesenrads. Bei Regen bleibt er allerdings lieber in seiner Bärenhöhle. Den DOM-Teddy gibt es übrigens bei Spielgeschäften zu gewinnen und bei den Bauchläden zu kaufen.

Jeden Mittwoch am Familientag lockt der Frühlingsdom mit vielen ermäßigten Preisen bei den Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften. Auch die DOM-Gastronomie hält preiswerte Angebote bereit. Da lohnt sich euer Besuch auf dem größten Volksfest des Nordens gleich doppelt – Spaß haben und sparen.

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montags bis donnerstags von 15.00 – 23.00 Uhr

Freitags und sonnabends von 15.00 Uhr – 24.00 Uhr

Sonntags von 14.00 Uhr – 23.00 Uhr

Gesonderte Öffnungszeiten Am Oster-Wochenende (28.3. – 1.4.):

Gründonnerstag von 15.00 – 24.00 Uhr

Karfreitag bleibt der Frühlingsdom geschlossen.

Ostersonntag von 14.00 – 24.00 Uhr

Ostermontag von 14.00 – 23.00 Uhr

Weitere Informationen:

Internet: hamburg.de/dom

Facebook: facebook.com/hamburgdom

Instagram: instagram.com/hamburgerdom