Ein Italienurlaub ist gerade nicht in Sicht – macht nichts, in Hamburg ist Italien immer ganz nah. Sowohl in kulinarischer als auch in kultureller Hinsicht. Das sommerliche Wetter stimmt schon mal – und mit etwas Fantasie und den richtigen Adressen lässt sich das Dolce Vita auch in Hamburg genießen. Nicht nur mit Pizza, Eis und Espresso, sondern auch mit italienischer Architektur und Kultur oder einer Gondelfahrt. Hier sind unsere Lieblingsplätze für italienisches Lebensgefühl im Norden.

Alte Post: Siena in der Hamburger City

Seit Jahrhunderten begeistern sich die Hamburger für Italien. Im 19. Jahrhundert entwarf Ludwig Wimmel die Börse (Handelskammer) nach italienischem Vorbild und Alexis de Chateauneuf ließ Alsterarkaden und Alte Post im toskanischen Renaissancestil erbauen.

Die Alte Post in Hamburgs Innenstadt wurde im 19.Jahrhundert im italienischen Renaissancestil erbaut. Patrick Sun Die Alte Post in Hamburgs Innenstadt wurde im 19. Jahrhundert im italienischen Renaissancestil erbaut.

Pizza und Espresso in Hamburg

Was wäre das Leben ohne italienisches Essen? Auf jeden Fall trister. Unzählige Pizzerien, Eisdielen und Espressobars machen das Leben an der Elbe südländischer. In der Pizzeria da Michele schmeckt die Pizza so wie in Neapel, typische Focaccia stellt die Focacceria Apulia her, sardisch-italienische Küche gibt es bei Il Sardo da Lorenzo, ausgezeichneten Espresso und Cappuccino bei „Due Baristi“ oder im „Favorita“.

Pizza wie in Neapel gibt es zum Beispiel in der L'Antica Pizzeria da Michele. L\'Antica Pizzeria da Michele/hfr Pizza wie in Neapel gibt es zum Beispiel in der L’Antica Pizzeria da Michele.

Bei Marco, Ulla, Tony und Oreste im „Favorita“ gibt es jetzt auch Mittagstisch und von 16.30 bis 20 Uhr Antipasti freschi und Vino. Patrizia Lalli/hfr Bei Marco, Ulla, Tony und Oreste im „Favorita“ gibt es jetzt auch Mittagstisch und von 16.30 bis 20 Uhr Antipasti freschi und Vino.

Barbara serviert beste Kaffeespezialitäten im Due Baristi in Eimsbüttel. Anke Geffers Barbara serviert beste Kaffeespezialitäten im Due Baristi in Eimsbüttel.

L’Antica Pizzeria da Michele, Bahrenfelder Str. 179, Ottensen

Focacceria Apulia, Winterhuder Weg 65, Winterhude

Il Sardo da Lorenzo, Eppendorfer Weg 280, Eppendorf

Due Baristi, Langenfelder Damm 2 – 4, Eimsbüttel

Favorita, Eppendorfer Weg 215, Hoheluft

Cultura Italiana in Hamburg-Rotherbaum

Lesungen, Ausstellungen, Konzerte – Anlaufstelle für Italienische Kultur ist das Istituto Italiano di Cultura. Zum Literaturtreff „Caffè letterario“ am 27. Juni sind alle Bücherfreunde eingeladen. Ab 27. Juli ist eine Fotoausstellung im Rahmen des Hamburger Architektursommers zu sehen. Eintritt frei.

Istituto Italiano di Cultura Hansastraße 6, Rotherbaum

Brücken und Gondeln in Hamburg-Eppendorf

Hamburg hat 2500 Brücken, Venedig „nur“ 400. Die Zahl der Gondeln dürfte in der Lagunenstadt zwar weitaus höher sein, aber auch Hamburg hat Gondeln. Zwei davon liegen bei der Bootsvermietung Dornheim. Ina Mierig, die einzige Gondoliera der Stadt, fährt mit ihrer venezianischen Gondel vom Bootshaus Barmeier auf Hamburgs Kanälen.

Auch in Hamburg gibt es venezianische Gondeln. Ina Mierig/hfr Auch in Hamburg gibt es venezianische Gondeln.

Bootsvermietung Dornheim, Kämmererufer 25, Winterhude

Ina Mierig, gondel.de, Eppendorfer Landstraße 180, Eppendorf

Miniaturwunderland Hamburg: Italia im Kleinformat

Mal schnell nach Italien? Dann auf ins Miniaturwunderland. Hier reisen Besucher und Besucherinnen in kurzer Zeit durch Bella Italia – von der Amalfi-Küste über Cinque Terre, von der Toskana über Südtirol nach Rom mit Trevi-Brunnen, Petersdom und Kolosseum.

Ganz Italien auf einen Blick: Bella Italia im Miniaturwunderland. Daniel Reinhardt/dpa Ganz Italien auf einen Blick: Bella Italia im Miniaturwunderland.

Miniaturwunderland, Kehrwieder 2/Block D, Speicherstadt

Einkaufen auf Italienisch in Hamburg-Eimsbüttel

Wer gern italienisch kocht, braucht auch hierzulande auf Pesto al Limone oder den Schnittkäse Fontina nicht zu verzichten. Grundzutaten und Spezialitäten bekommen Italien-Fans zum Beispiel im Viani – Alimentari, Deli und Café zugleich.

Viani, Heußweg 41, Eimsbüttel