Direkt vor der AfD-Zentrale: Plakat wirbt für „Hamburg wird nazifrei”

Auf den ersten Blick sieht die Werbung aus, als hätte sie die Stadt Hamburg selbst aufhängen lassen: „Hamburg wird nazifrei“ steht auf dem Plakat, das an einer Bushaltestelle in direkter Nähe zur Hamburger AfD-Zentrale aufgehängt wurde.

Auf den zweiten Blick wird aber klar: Die deutliche Botschaft stammt nicht von offiziellen Stellen, die Stadt heißt schließlich „Hamburg“ und nicht „Hambuhrg“. Immer wieder war es in der Vergangenheit in der Stadt zu sogenannten „Adbusting-Aktionen“ gekommen.

„Es handelt sich hierbei um eine illegale Plakatierung. Insgesamt haben wir an zwei Standorten dieses Plakat gefunden“, so ein Sprecher der Werbetafel-Firma JCDecaux zur MOPO.

Wer steckt hinter der Plakat-Aktion in Hamburg?

Doch wer steckt hinter der Aktion, die propagiert, dass Hamburg die erste nazifreie Stadt in Deutschland werde inklusive Ausschluss der AfD aus der Hamburgischen Bürgerschaft?

Es ist „Bustie the Crew“, die bereits kritische Plakate zur Bundeswehr oder auch gegen den Schlagermove aufgehängt hatte. Die Motivation dieses Mal? „Wir machen uns Sorgen über die Aufhetzungen und Demokratie-Zersetzungen der AfD und ihren Verbündeten in Reichsbürger*innenkreisen, waffenentwendenden Netzwerken in der Bundeswehr und dem Umfeld in dem krude, antisemitische Verschwörungsideologien verbreitet werden. Es wird immer deutlicher, wie die AfD und rechte Ideolog*innen die Menschen mit falschen, menschenverachtenden Äußerungen aufhetzen, mit dem Ziel, unsere Gesellschaft zu spalten und die Demokratie zu zersetzen“, sagten sie der MOPO. Als Bürger sei es ihre Pflicht, gegen demokratiezersetzende Tendenzen anzugehen.

Die Plakate wurden mittlerweile wieder entfernt. (mp)