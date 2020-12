Direkt an der Haustür: In Hamburg gibt es jetzt Corona-Tests per Roboter

Eimsbüttel -

Corona-Tests direkt vor die Haustür – diesen Service bietet der Hamburger Klinikbetreiber Asklepios nun an. Und in Eimsbüttel geht es sogar noch ein Stück weiter: Per Lieferroboter werden hier die Tests gebracht und wieder abgeholt.

Völlig kontaktlos bringt der Roboter der Firma Starships Technologies im Auftrag des Asklepios-Großlabors die Tests direkt nach Hause. „Die Lieferroboter werden nach und vor jeder Lieferung desinfiziert. Und grundsätzlich gilt: Roboter, die COVID-19-Kits transportieren, werden niemals für andere Waren verwendet“, erklärt Dino Dessi, Operations Manager Germany von Starship Technologies, das Hygienekonzept.

Corona-Test für zuhause: Anleitung per Videosprechstunde

Der PCR-Test kann online bestellt werden und dann zu Hause durchgeführt werden. Nachdem man das Stäbchen per Post oder in Eimsbüttel per Roboter erhalten hat, gibt es eine ausführliche Video-Anleitung zum Durchführen des Abstrichs. Hierzu gibt es eine Videosprechstunde mit medizinischem Fachpersonal.



Die Probe wird dann, ebenfalls per Post oder Roboter, zurück ans Labor geschickt. Das Ergebnis gibt es binnen 24 Stunden – Kostenpunkt: 99 Euro. Ab Januar sollen auch Antigen-Tests über den Service verschickt werden (die Kosten dafür liegen bei 75 Euro).

Hamburg: Testzentren teilweise an Kapazitätsgrenze

„Asklepios versteht sich als Innovationsführer in der Gesundheitsbranche, und als größter Klinik-Versorger von Covid-Patienten in Hamburg. Mit den entsprechenden Laborkapazitäten setzen wir mit dem neuen Präventionsangebot per Lieferroboter einen weiteren Meilenstein im Sinne unseres Unternehmensmottos ‚Gesund werden. Gesund leben’“, sagt Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Medizinischer Direktor der Asklepios-Kliniken.

Durch die Corona-Tests per Roboter könnten die Testzentren in Hamburg entlastet werden. Zuletzt waren einige Standorte, besonders in den Nachmittags- und Abendstunden, an ihre Kapazitätsgrenze geraten, wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet. Das Testzentrum am Spielbudenplatz ist beispielsweise bereits bis Weihnachten ausgebucht.

Corona-Test per Roboter: Angebot richtet sich an asymptomatische Personen

„Wir erweitern mit den Lieferrobotern unser Serviceangebot jetzt für Einzelkunden, nachdem wir auch schon erfolgreich Firmen bzw. größere Personengruppen im Bereich der Covid-Testung unterstützen“, ergänzt Patrick Hauser, Geschäftsführer der Medilys-Laborgesellschaft, die als Dienstleister der sieben großen Hamburger Asklepios-Kliniken sowie vieler anderer Kunden aus dem medizinischen Bereich aktuell täglich bis zu 2000 Tests auf Covid-19 durchführt und damit bundesweit zu den größten und erfahrensten Laboren zählt.

Das Angebot richtet sich allerdings primär an Menschen, die keine Corona-Symptome aufweisen. Wer Symptome hat, sollte weiterhin den Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) kontaktieren.