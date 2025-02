Es waren deutlich weniger Leute da als bei den Demos gegen Rechts der vergangenen Wochen, doch das tat der kämpferischen Stimmung keinen Abbruch: Beim Klimastreik von Fridays For Future am Freitag machten die Teilnehmer ihrem Ärger darüber Luft, dass ihr Herzensthema im aktuellen Wahlkampf so eine kleine Rolle spielt. Zwischen Palästina-Flaggen, „Omas gegen Rechts“ und „Olaf Schmolz“-Plakaten ging es auch um die Frage, inwieweit man den Grünen in Sachen Umweltschutz eigentlich noch vertrauen kann.