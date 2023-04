Er polarisiert wie kaum ein anderer: Dieter Bohlen feierte jetzt als Jury-Mitglied bei „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) sein Comeback – und sorgte direkt für einen Sexismus-Skandal. Dieses Jahr geht der Pop-Titan aus Tötensen auch auf große Abschiedstour: Am 22. April gibt er in der Hamburger Sporthalle noch mal seine Nummer-1-Hits zum Besten. Bohlen hat der MOPO verraten, wo er nach seinem Konzert essen und feiern gehen will – und welche Hamburger Restaurants er und seine Freundin Carina Walz sonst noch empfehlen können: „Wir lieben die italienische Küche!“

Er polarisiert wie kaum ein anderer: Dieter Bohlen (69) feierte jetzt als Jury-Mitglied bei „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) sein Comeback – und sorgte direkt für einen Sexismus-Skandal. Dieses Jahr geht der Hit-Produzent aus Tötensen auch auf große Abschiedstour: Am 22. April gibt er in der Hamburger Sporthalle noch mal seine Nummer-1-Songs zum Besten. Bohlen hat der MOPO verraten, wo er nach seinem Konzert essen und feiern gehen will – und welche Hamburger Restaurants er und seine Freundin Carina Walz (39) sonst noch empfehlen können: „Wir lieben die italienische Küche!“

„Rossini“

Das „Rossini“: Mario, Nevio und Sebastiano (v.l.) servieren Penne all’arrabbiata mit Scampi Patrick Sun Das „Rossini“: Mario, Nevio und Sebastiano (v.l.) servieren Penne all’arrabbiata mit Scampi

„Nevio Fontaniello, den Besitzer, kennen wir schon seit Jahrzehnten. Ein Besuch im ,Rossini‘ fühlt sich immer wie eine kleine Reise nach Italien an – entspannte Atmosphäre, die Espresso-Maschine duftet. Man spürt das italienische Flair. Unser Lieblingsessen, die Penne all’arrabbiata mit Scampi, ist hier einfach Weltklasse. Hier werden wir sicherlich auch nach meinem Hamburg-Konzert mit meiner Band und Crew essen gehen. Nevio ist auch bekannt für seine guten Partys.“

Eppendorfer Landstraße 15 (Eppendorf), Hauptgerichte 12-32 Euro, Di 11-22.30 Uhr, Mi-Mo 11.30-22.30 Uhr, Tel. (040) 46 96 14 23, www.rossini-hamburg.com

„Il Cantuccio“

Massimo Benincasa, Betriebsleiter des Il Cantuccio Marius Roeer Massimo Benincasa, Betriebsleiter des ,Il Cantuccio‘

„Genau gegenüber vom ,Rossini‘ sitzt man etwas vornehmer, aber nicht weniger gemütlich, im ,Il Cantuccio‘. Wir treffen dort oft Geschäftspartner zum Business Lunch oder Sylvie Meis, die nur einen Katzensprung entfernt wohnt. Die selbstgemachte Pasta und das Tiramisu sind dort ein Muss!“

Eppendorfer Landstraße 36 (Eppendorf), Hauptgerichte 16,50-44,50 Euro, Mi-Fr 12-15 Uhr, 18-0 Uhr, Sa & So 13-0 Uhr, Tel. (040) 69 69 14 95, www.il-cantuccio.de

„Lupo Vino e Cucina“

Inhaber Marco Lupo in seinem Restaurant „Lupo Vino e Cucina“ Patrick Sun Inhaber Marco Lupo in seinem Restaurant „Lupo Vino e Cucina“

„Klein, aber fein! Uns gefällt die Herzenswärme der Mitarbeiter. Man fühlt sich einfach wie ein Mitglied einer italienischen Familie. Der angebratene Oktopus mit Linsensalat, die Lasagne und das Mousse au Chocolat mit der besten Weinauswahl stand auf unserer letzten Bestellung.“

Dorotheenstraße 182 A (Winterhude), Mittagstisch 12,50-18,90 Euro, Hauptgerichte Abendkarte 11,50-39,50 Euro, Mo-Fr 12-15 Uhr und 18-23 Uhr, Sa 18-23 Uhr, Tel. (040) 33 45 18 48, www.lupo-hamburg.de

„Fischereihafen Restaurant“

Dirk Kowalke in seinem Fischereihafen Restaurant: Bei ihm bestellt Dieter Bohlen am liebsten Seezunge mit Gurkensalat.

„Ein echter Klassiker mit typisch hanseatischer Atmosphäre. Ich esse hier am liebsten Seezunge mit Gurkensalat. Im Sommer sitzt man auch sehr schön auf einer schmalen Terrasse mit wunderbarer Aussicht. Auch dort fühlen wir uns immer wieder willkommen und sind vom Service und der Qualität begeistert.“

Große Elbstraße 143 (Altona-Altstadt), Mittagstisch 14,50-19,50 Euro, Abendkarte Hauptgerichte 14,50-68 Euro, Mo-So 11.30-22 Uhr, Fr & Sa 11.30-22.30 Uhr, Tel. (040) 38 18 16, www.fischereihafenrestaurant.de

„Fontenay“

Tanja Rühmann vom Fontenay zeigt Bohlens Favoriten: den Käsekuchen Patrick Sun Tanja Rühmann vom Fontenay zeigt Bohlens Favoriten: den Käsekuchen

„Wenn es mal was Besonderes sein soll, sind die Restaurants des Hotels „Fontenay“ die beste Adresse: atemberaubender Blick und Weltklasse-Service. Wir wissen gar nicht, was besser ist – die Kuchen-Auswahl oder die coole Bar mit dem schönen Blick über die Alster. Meine Favoriten sind hier der Wolfsbarsch und der Käsekuchen.“

Fontenay 10 (Rotherbaum), Parkview Restaurant 12.30-15 Uhr und 18-22 Uhr, Hauptgerichte 25-55 Euro, Lakeside Restaurant Di-Sa 19-0 Uhr, 7-Gang-Menü 225 Euro, Tel. (040) 60 56 60 50, www.thefontenay.com

Dieter Bohlen und Carina Walz

Dieter Bohlen ist Musikproduzent, Komponist und Sänger. Bekannt wurde er in den 80er Jahren mit seinem Pop-Duo Modern Talking. Mit Schlagersänger Thomas Anders landete er Hits wie „You‘re My Heart, You‘re My Soul“ und „Cheri Cheri Lady“. Für RTL saß er jahrelang als festes Mitglied in den Jurys der RTL-Casting-Shows „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“. Mit Carina Walz ist er seit 2006 zusammen. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn. Die Familie lebt in einer Villa in Tötensen vor den Toren Hamburgs – verbringt aber auch viel Zeit in ihrem Ferienhaus auf Mallorca.