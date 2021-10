Kneipe in Hamburg: Für dieses Tattoo gibt es lebenslang Rabatt

Stempelkarten, Treuepunkte, Kundenkarten – überall locken Geschäfte, Supermärkte und Cafés mit Aktionen, um die Kunden zu einem nächsten Einkauf zu verführen. Ein kleines Lokal, versteckt in einer ruhigen Seitenstraße in Eimsbüttel, hat sich eine skurrile Rabattaktion einfallen lassen, von der Gäste noch sehr lange etwas haben könnten. Die MOPO hat sich das mal angesehen.

Es ist ein uriges Restaurant im Souterrain eines Altbaus. Im „Fasan“ in der Eichenstraße 10 scheint die Zeit stehengeblieben. Alte rustikale Holzmöbel erinnern an Kneipen aus den 70er Jahren. Wände und Decken sind mit dunklen Holzpaneelen vertäfelt. Auf der Speisekarte: Schnitzel, Bratkartoffeln, Labskaus und Co. Das Logo erinnert ein wenig an gestochene Körperkunst aus den 90ern, die unter dem Namen „Arschgeweih“ bekannt ist. Heute schämen sich Besitzer:innen dessen eher. Und dennoch: Es gibt Kunden des „Fasan“, die sich das Logo unter die Haut stechen lassen.

Wie aus einer Schnapsidee eine lebenslange Erinnerung wurde

„Man kann eigentlich sagen, dass das eine Schnapsidee war“, sagt Luca P. (25), gelernter Zimmermann, zur MOPO und lacht. Er gehört zu denen, die beim Tätowierer waren, um im ‚Fasan‘ günstiger auf ihre Kosten zu kommen. „Wir sind mal total versackt im ‚Fasan‘. Ich saß mit Mathias Kiesler, dem Betreiber, an einem Tisch. Wir verstehen uns gut und haben jede Menge Kurze getrunken. Irgendwann habe ich dann vorgeschlagen, dass ich mir das Logo tätowieren lasse, wenn ich im Gegenzug Rabatte bekomme. Er war einverstanden. Weil ich keine Person bin, die im Suff etwas sagt und es dann nicht macht, habe ich es durchgezogen“, erzählt Luca.

In der Kneipe Fasan gibt es für Gäste mit einem „Fasan“-Tattoo 50 Prozent Rabatt.

Der 25-Jährige wohnt in Altona, Bier trinkt er lieber in Eimsbüttel. „Ich habe in Altona zwar viele Möglichkeiten, mal ein Bier trinken zu gehen, ich fahre aber mindestens einmal pro Woche zum ‚Fasan‘. Hier finde ich es einfach gut“, sagt Luca.

Ungewöhnliche Rabattaktion für die Ewigkeit

Olaf, Veranstaltungstechniker aus St. Pauli, hat es seinem Kumpel nachgemacht. „Ich fand die Idee total witzig. Genau wie Luca finde ich den Laden einfach gut und bin oft und gern hier. Also habe ich mir auch ein Tattoo stechen lassen. Meins befindet sich auf der Wade“, sagt der 25-Jährige. Beide haben für das Tattoo jeweils 80 Euro bezahlt. Das Geld dürften sie aufgrund der regelmäßigen Besuche mittlerweile wieder drin haben. Sie sind bis jetzt die einzigen, die sich auf die ungewöhnliche Rabattaktion eingelassen haben.

Olaf B. (25, l.) und Luca P. (25, r.) haben sich das „Fasan“-Logo tätowieren lassen.

„Ich fand die Idee damals ganz witzig“, sagt Mathias Kiesler, der gemeinsam mit Martin Ramsauer das „Fasan“ führt. „Luca war im Sommer 2020 der erste mit dem Tattoo, dieses Jahr kam dann auch Olaf damit um die Ecke“, sagt Kiesler und lacht. Die Rabattaktion beschränke sich allerdings lediglich auf die Getränke, auf die es 50 Prozent Erlass gibt – lebenslang.

Mathias Kiesler führt das „Fasan“ in Eimsbüttel.

Existenzsorgen hat Kiesler zum Glück nicht: „Uns gibt es seit 1973. Wir haben den Lockdown überstanden. Was soll noch schlimmeres passieren“?

Übrigens: Am Sonntag, den 10. Oktober, gibt es von 12.30 Uhr bis 19.30 Uhr eine Impfaktion. Zur Auswahl stehen Biontech (Zweitimpfung am 31. Oktober) und Johnson & Johnson. Der Piks wird sogar belohnt: Impflinge erhalten einen Verzehrgutschein für einen Burger ihrer Wahl.