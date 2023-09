Wer sich schon länger fragt, was die seltsamen Pfosten mit hängenden Ketten und Gitterkorb, die etwa eineinhalb Meter aus dem Boden im Altonaer Volkspark ragen, da zu suchen haben, erhält hier die Antwort: Es handelt sich um Disc-Golf-Körbe. Statt mit Golfball und Schläger, spielen Disc Golfer allerdings mit frisbee-ähnlichen Scheiben, von denen die Disc Golfer Niklas und sein Vater Frank rund 250 Stück zu Hause haben. Die MOPO durfte ihnen bei einem Turnier über die Wurfschulter schauen.

Es ist Sonntag, 11.20 Uhr, als Organisator Nico auf dem Disc-Golf-Gelände im Altonaer Volkspark noch ein paar Regeln für das heutige Turnier erklärt. Gespielt wird ähnlich wie beim Golf über 18 Bahnen, doch statt Golfschläger haben die Spieler ihre Scheiben im Gepäck. Die „Discs“ müssen in den Körben landen, wobei die Ketten so eine Art Fanghilfe sind, die die Scheiben abbremsen. Für jede Bahn gibt es eine vorgegebene Anzahl an Versuchen, etwa „Par 3“ oder „Par 4“. Dann wünscht Nico allen 16 Spielern „eine schöne Runde und viel Spaß“. Niklas, Frank und die anderen Spieler ziehen los.

Vater und Sohn mit Disc-Golf-Scheiben im Gepäck

Heute treten die Disc Golfer in Zweierteams gegeneinander an, Niklas und Frank spielen gemeinsam. Bei jedem Wurf ziehen sie mit geübtem Auge eine Scheibe aus dem Rucksack. „Zu einem Spiel habe ich etwa 25 Scheiben für verschiedene Distanzen dabei, zu Hause haben wir aber 250“, erzählt der 28-jährige Niklas. Je nach Dicke und Material wiegen die Discs zwischen 130 und 200 Gramm und haben verschiedene Flugeigenschaften.

Der spezielle Rucksack bietet Platz für die verschiedene frisbee-artige Scheiben: „Driver“ werden für weite Distanzen genutzt werden, und ein paar „Putter“ für kurze Strecken. Marius Roeer Der spezielle Rucksack bietet Platz für verschiedene „Driver“-Scheiben, die für weite Distanzen genutzt werden, und ein paar „Putter“ für kurze Strecken.

Dann atmet Niklas einmal tief ein und aus, kneift ein Auge zu und zielt mit der Disc auf den Korb. „Diese Bahn ist besonders schwer“, flüstert sein Vater Frank, „man muss sehr gerade werfen, weil auf beiden Seiten direkt Wald ist.“ Niklas nimmt Anlauf und wirft, aber seine Disc landet ein bisschen zu weit rechts im Gebüsch. Nach dem Wurf rücken die beiden Teams vor. Sie dürfen die nächste Disc jeweils von dem Punkt aus werfen, wo die bessere der ersten Scheiben gelandet ist – ihrem „best shot“. Nach zwei weiteren Würfen trifft die Disc schließlich in den Korb.

Mit einer Mischung aus Kraft und Taktik werfen die Spieler ihre Scheiben. „Ich schaffe eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern, Profis bis zu 140”, erzählt Niklas. „Deshalb müssen wir beim Spielen sehr aufpassen“, kommentiert Frank, „Spaziergänger können die Flugbahn oder Geschwindigkeit oft nicht einschätzen und wir wollen niemanden verletzen.“

Während Frank (56) wirft, geht Sohn Niklas (28, r.) zur Seite. Marius Roeer Während Frank (56) wirft, geht Sohn Niklas (28, r.) zur Seite.

„Nach einem halben Jahr kann man eigentlich überall mitspielen”

Vor rund vier Jahren hatte Niklas auf YouTube zufällig ein Video vom Profi-Disc-Golfer Paul McBeth gesehen, sich zwei Scheiben gekauft und auf einem Platz in Wilhelmsburg angefangen zu spielen. „Nach einem halben Jahr kann man eigentlich überall mitspielen”, erzählt der 28-Jährige.

Bahn 16 ist knifflig, sie enthält ein „mandatory obstacle“ – ein zwingendes Hindernis. Frank legt mit einem kürzeren Wurf sicher vor, Niklas zieht mit einem riskanteren Wurf nach, seine Scheibe fliegt mit einem leisen Rauschen weit nach vorne. „Allein würde ich nicht so nicht spielen. Zu zweit spielt man natürlich risikoreicher”, erklärt er.

„Starframe“ rufen die beiden Zweierteams, während sie an den Ketten des Korbes rütteln – das machen die Disc Golfer, wenn sie einen Birdy spielen, also einen Wurf weniger brauchen als vorgegeben. Marius Roeer „Starframe“ rufen die beiden Zweierteams, während sie an den Ketten des Korbes rütteln – das machen die Disc Golfer, wenn sie einen Birdy spielen, also einen Wurf weniger brauchen als vorgegeben.

Rund zweieinhalb Stunden und 18 Bahnen später treffen sich die Teams zur Auswertung wieder. Das Vater-Sohn-Duo hat es heute auf Platz vier geschafft, nächsten Sonntag steht schon das nächste Spiel an. Doch besonders freuen sie sich auf das große Turnier im September.

Vater und Sohn freuen sich auf Disc-Golf-Turnier auf dem Golfplatz

„Gerade teilen wir uns den Platz noch mit Familien, Hunden und Fußballspielern, aber am 24. und 25. September haben wir ein Turnier mit 160 Teilnehmenden auf dem Golfplatz Gut Immenbeck bei Buxtehude“, freut sich Frank. Er und Niklas haben das Turnier organisiert und hoffen, den Nischensport dadurch für alle populärer zu machen. „Jeder kann vorbeikommen und zuschauen, der Eintritt ist frei“, laden die Hamburger Disc Golfer alle Interessierten ein.