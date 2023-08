Jahrzehntelang war die Hausnummer 72 ein echter Schandfleck an der wunderschönen Einkaufsstraße Colonnaden. Doch nun wird der Bau aus den 1960er Jahren abgerissen. Durch die neuen Flächen soll sich der Charakter der ganzen Straße verändern.

Jahrzehntelang war die Hausnummer 72 ein echter Schandfleck an der wunderschönen Einkaufsstraße Colonnaden. Doch nun wird der Bau aus den 1960er Jahren abgerissen und durch einen geschmackvollen Neubau ersetzt. Bauherr Dieter Becken investiert dabei rund 60 Millionen Euro.

Für den bekannten Hamburger Unternehmer ist die Lückenschließung zwischen den herrlichen Gründerzeithäusern am oberen Ende der Colonnaden eine Herzensangelegenheit: „Für mich sind die Colonnaden eine der schönsten Straßen Hamburgs, die aber ein wenig im Dornröschenschlaf schlummert. Ich hoffe, dass ich nun dabei helfen kann, sie mit mehr Leben zu erfüllen.“

So soll der Neubau Colonnaden 72 etwa 2026 einmal aussehen. RIEMANN GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN So soll der Neubau Colonnaden 72 etwa 2026 einmal aussehen.

Lebendiger wird eine Fußgängerzone vor allem durch attraktive Lokale mit vielen Außenplätzen, und dafür will Becken sorgen. Es sind Gastro- und Ladeneinheiten mit Flächen zwischen 60 und 250 Quadratmetern geplant.

Der Neubau wurde nach einem Architektenwettbewerb unter Mitwirkung von Oberbaudirektor Franz-Josef Höing vom Lübecker Architektenbüro Riemann entworfen und wirkt mit seinen französischen Balkonen und der Klinkerfassade zeitlos-elegant, passt sich gut den historischen Nachbargebäuden an. Der Vorgängerbau dagegen wirkte an den Colonnaden immer wie ein Fremdkörper.

Der Abriss wird im kommenden Jahr beginnen. Der Neubau soll etwa 2026 stehen. Dann soll auch die ganze Straße als Entrée in die Hamburger Innenstadt deutlich attraktiver gestaltet sein. Aus diesem Grund wollen die Grundstückseigentümer einen „Business Improvement District“ (BID) gründen und ordentlich Geld in die Hand nehmen. Unter diesen Eigentümern befindet sich auch die Signa-Gruppe des umstrittenen Investors René Benko. Signa besitzt das Grundstück der abgerissenen Gänsemarkt-Passage und will hier zwischen Colonnaden und Gänsemarkt eine neue Passage errichten.