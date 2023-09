Lange stand das Gebäude leer, sehnsüchtige Blicke von Spaziergängern gingen ins Leere. Doch jetzt hat die Hafenmeisterei geöffnet – an einem ganz besonderen Ort. Was die Gäste hier erwartet – und was Gastronom Stephan Fehrenbach für die Wintermonate plant.

Wasser, Containerschiffe, Hafenkräne: Der Aussichtspunkt Altonaer Balkon lockt viele Spaziergänger an. Nur ein paar Gehminuten entfernt findet sich im Park ein kleines Café. Zwölf Jahre lang hat Gastronom Stephan Fehrenbach genau davon geträumt. Bis er vor zwei Jahren dann den Pachtvertrag unterschrieben hat. „Dieser Ort hat Magie, er ist ein echter Rohdiamant“, sagt der 55-Jährige zur MOPO. „Du bist mitten in Altona, aber gefühlt raus aus der Stadt.“

Die „Hafenmeisterei“ hat am 1. September Eröffnung gefeiert. Hier Stephan Fehrenbach (55) mit seiner Frau Julia Lentge (50, r.) und Mitarbeiterin Andrea Restau (47) Florian Quandt Die „Hafenmeisterei“ hat am 1. September Eröffnung gefeiert. Hier Stephan Fehrenbach (55) mit seiner Frau Julia Lentge (50, r.) und Mitarbeiterin Andrea Restau (47)

Der Vermieter, die Stadtreinigung Hamburg, hat das Gebäude erst einmal energetisch saniert, immer wieder kam es zu Verzögerungen. Am 1. September hat die „Hafenmeisterei“ an der Palmaille 41 (Altona-Altstadt), ein Café mit Biergarten, jetzt aber Eröffnung gefeiert. „Ich bin ja schon lange in der Gastronomie, aber so eine Freude der Gäste habe ich vorher noch nie erlebt“, sagt Fehrenbach, der an der Ottenser Hauptstraße auch das „Laundrette“ betreibt. „Sie waren alle so glücklich, dass hier endlich wieder geöffnet ist.“

Café mit Biergarten: Hamburgs „Hafenmeisterei“ eröffnet

Auf der Karte stehen fünf Bier-Sorten vom Fass, Kaffee, hausgemachter Kuchen und Stullen. „Wir können alles, nur kein Chichi“, sagt Stephan Fehrenbach und lacht. Da wäre das „Wurstbrot“ mit veganer Leberwurst, Röstzwiebeln, Apfel und Schnittlauch. Oder das „Käsebrot“ mit Camembert, Honig, Birne, Walnuss und Feigensenf.

Drinnen können 20 Gäste sitzen, draußen sind rund 80 Plätze geplant. Das Café kann abends auch für geschlossene Gesellschaften gebucht werden. „Wir wollen keine Party-Location werden, aber für Familienfeiern ist das ideal“, so Fehrenbach.

Auch im Winter sollen die Gäste draußen sitzen können. Dann gibt es Glühwein, Decken und Wärmflaschen statt Heizpilze. „Wir wollen doch, dass den Hunde-Spaziergängern warm bleibt“, sagt Stephan Fehrenbach und verspricht: „Im Winter gibt es dann auch den Hafenblick. Im Moment ist ja alles noch zugewachsen.“