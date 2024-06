Dieser Weltrekord hält bis zum heutigen Tag: 1963 drehten sechs Fahrer in einem serienmäßigen Ford Taunus 12M/P4 in 142 Tagen genau 71.443 Runden auf einer Rennstrecke in Südfrankreich und schafften so mit einem Motor unglaubliche 358.273 Kilometer! Und diese 1,2-Liter-Wundermaschine gibt es heute noch – sie steht bei Torsten Appel (59) in Ottensen mitten in seinem Esszimmer.

„Unternehmen Mistral 300.000“ – so nannten die Ford-Marketingleute ihre einmalige Werbeaktion. 1962 war der Ford Taunus 12M neu auf den Markt gekommen. Doch mit dem damals ebenfalls neuen Opel Kadett und natürlich dem VW-Käfer gab es in dieser Fahrzeugklasse starke Konkurrenten. Also ließ sich Ford die Rekordaktion einfallen, um die Langlebigkeit seines Modells zu preisen. Und das gelang bravourös. Das Team bestand aus sechs Fahrern, sechs Mechanikern und vier Fahrleitern.

Eigentlich sollten auf der Rennstrecke von Miramas „nur“ 300.000 Kilometer zurückgelegt werden. Doch es kam anders.

Fahrer fielen die Augen zu

Nach 15 Wochen und rund 284.000 zurückgelegten Kilometern fielen einem Fahrer bei der monotonen Runden-Dreherei um 3 Uhr früh die Augen zu. Er verlor die Kontrolle über den Ford und überschlug sich. Das Auto landete auf den Reifen und der unverletzt gebliebene Fahrer schob den Wagen, wie es die Bestimmungen des Automobil-Dachverbands FIA vorsahen, zum Kontrollpunkt.

Der Rekord-Ford 1963 auf der Rennstrecke von Miramas in Südfrankreich. Florian Quandt Der Rekord-Ford 1963 auf der Rennstrecke von Miramas in Südfrankreich.

In elf Stunden schafften es die Mechaniker, den völlig verbeulten Wagen wieder fahrbereit zu machen – und weiter ging die Tour auf dem Fünf-Kilometer-Ring. Die Rekordfahrt endete erst bei Kilometer 358.273 – der Entfernung der Erde zum Mond. Außerdem wollten die Fahrer Weihnachten bei ihren Familien verbringen. Der 40-PS-Motor jedenfalls hätte locker weiterlaufen können, nur die Ölpumpe musste bei Kilometer 218.000 getauscht werden.

Und wie kommt dieser Weltrekordmotor nach Hamburg? Eigentümer Torsten Appel (59) kaufte sich mit 18 einen Ford 12M und fährt ihn heute noch. Bei Oldie-Treffen erfuhr er, wo der Motor steht, und 2016 konnte er ihn in Köln erwerben. Die zerknitterte Karosserie befindet sich übrigens in einer französischen Autosammlung.