Glasscherben, herausragende Metallstangen und Müll: Das Areal der ehemaligen „Golf Lounge“ in Rothenburgsort hat sich von einer schicken Sportanlage zur gefährlichen Ruine entwickelt. Zwischen dem Bezirk Hamburg-Mitte und dem Eigentümer bahnte sich deswegen sogar ein Rechtsstreit an. Jetzt der Durchbruch: Es gibt eine Einigung. Wie es mit dem Lost Place weitergeht und warum der Weg dahin so schwierig war.