Dieser Hamburger eröffnet den ersten deutschen Comedy Club auf Mallorca

Von St. Pauli an die Playa de Palma: Comedian Andre Kramer wurde als genervter Kiezmensch mit lustigem Schild während der G20-Proteste 2017 bekannt. Jetzt eröffnet er den ersten deutschsprachigen Comedy-Club auf Mallorca. Wo es auf der Lieblingsinsel der Deutschen etwas zu lachen gibt, erzählt er im Gespräch mit der MOPO.

Im Juni 2021 war Andre Kramer im Urlaub auf Mallorca. Auf der Suche nach einem unterhaltsamen Abendprogramm zückte er das Handy – und fand nichts, was ihm gefiel. Das konnte er kaum glauben: „Mallorca hat sich verändert, es gibt hier mehr als nur Sauftourismus. Warum keinen deutschen Comedy Club?”

Die Idee lies Kramer nicht mehr los. Während die deutsche Comedy-Szene eine Sommerpause einlegt, besuchen jährlich rund vier Millionen deutsche Tourist:innen Mallorca. „Das Publikum ist also schon da”, sagt Kramer im Gespräch mit der MOPO. Aber die passende Location für eine Comedy-Show musste her. „Ich kenne jetzt jedes Lokal an der Playa de Palma – ich bin die gesamte Strecke abgelaufen”, lacht er.

In Kooperation mit dem Bierkönig hat Kramer genau 365 Tage lang geplant, gerechnet und angefragt. Nun gibt es eine Zusage: Der Amrum Beach Club, der zur Bierkönig Group gehört, wird das Zuhause des ersten deutschen Comedy Clubs auf Mallorca. Er befindet sich in der Carretera de l’Arenal 56 – und damit in unmittelbarer Nachbarschaft zum beliebten Mega-Park. „Vom Strand kann man direkt ins Abendprogramm stolpern”, freut sich Kramer. Im Juli, August und September soll es vier Shows pro Woch geben – jeweils von Dienstag bis Freitag.

Andre Kramer wird die Shows moderieren, bei denen jede Woche vier verschiedene Comedians und Comediennes auftreten. „Die Zusagen der Künstlerinnen und Künstlern kamen prompt – die Idee kommt sehr gut an”, sagt Kramer. Für die erste Woche sind Auftritte von Kristina Burgansky, Thomas Schmidt und Simon Stäblein geplant – die Ankündigung des Headliners steht noch aus. Die erste Show soll am 26. Juli über die Bühne gehen. Karten gibt es online über diginights.com ab einem Preis von 20 Euro.

Statt Sommerpause: Hamburger macht Comedy auf Mallorca

Einer breiten Masse wurde Andre Kramer 2017 bekannt, als er sich während der G20-Proteste auf humorvolle Weise zum Supermarkt durchschlug: Der St. Paulianer trug ein selbstgebasteltes Schild, mit dem er die Polizei wissen ließ: „Ich bin Anwohner und gehe nur kurz zu Edeka!”

View this post on Instagram A post shared by Andre Kramer (@kr.america) Dieses Foto von Andre Kramer ging während der G20 Proteste im Juli 2017 viral.

Seitdem war Kramer als Comedian mit seiner Show „Zuckerbrot ist alle!“ auf Tour und hat den Podcast „heiß und Fetisch“ ins Leben gerufen, mit dem er Tabus rund um die BDSM-Szene brechen möchte.

Dann kam die Corona-Pandemie – die auch die Comedy-Szene zum Stillstand brachte. „Die letzten zwei Jahre waren hart für uns alle. 2020 hat mich hämisch gefragt: Was, du hattest Träume?”, sagt Kramer. „2022 kann ich antworten: Ja – und einer davon wird jetzt wahr.”