Schneller, höher, weiter? Heute geht es mal nicht um sportliche, sondern um sehenswerte und ungewöhnliche Weltrekorde. Also eher älter, höher, kleiner. Da hat Hamburg einige Überraschungen zu bieten. Das kleinste Restaurant der Welt zum Beispiel. Oder den weltweit größten Holzbären. Aber sehen Sie selbst.

Schneller, höher, weiter? Heute geht es mal nicht um sportliche, sondern um sehenswerte und ungewöhnliche Weltrekorde. Also eher älter, höher, kleiner. Da hat Hamburg einige Überraschungen zu bieten. Das kleinste Restaurant der Welt zum Beispiel. Oder den weltweit größten Holzbären. Aber sehen Sie selbst.

Eis-Sensation

Als der Franzose Augustin Lancelot de Quatre Barbes 1799 den ersten Alsterpavillon eröffnete und dort Speiseeis anbot, war das eine Sensation: die erste Eisdiele der Welt. Heute steht an dieser Stelle am Jungfernstieg bereits das sechste Gebäude – ein neuer Betreiber wird gesucht.

Der erste Alsterpavillon eröffnete 1799 und verkaufte Speiseeis - und gilt damit als die älteste Eisdiele der Welt. Florian Quandt Der erste Alsterpavillon eröffnete 1799 und verkaufte Speiseeis – und gilt damit als die älteste Eisdiele der Welt.

Riesen-Kaffeebohne

Dass die größte Kaffeebohne der Welt – eine fünf Meter hohe Bronzeskulptur der Bildhauerin Lotte Ranft – auf der Coffee Plaza in der HafenCity steht, passt. Schließlich ist die Hansestadt einer der wichtigsten Handelsplätze Europas für Kaffee. Einen zweiten Rekord hält die 1934 gegründete Hamburger Neumann Kaffee Gruppe (NKG). Seit Jahren ist da Familienunternehmen das größte Kaffeehandelshaus der Welt.

Fünf Meter hoch ist die Bronzeskulptur der Künstlerin Lotte Ranft auf der Coffee Plaza in der HafenCity – und damit die größte Kaffeebohne der Welt. dpa Fünf Meter hoch ist die Bronzeskulptur der Künstlerin Lotte Ranft auf der Coffee Plaza in der HafenCity – und damit die größte Kaffeebohne der Welt.

Das könnte Sie auch interessieren: Unterwegs in der HafenCity – auf dem Wasser essen und übernachten

Mega-Leuchte

Ein großer Raum braucht eine große Leuchte – und zwar die größte der Welt! Im Atrium vom kürzlich modernisierten Congress Center Hamburg (CCH) hängt die Rekord-Pendelleuchte, eine Lichtspirale mit einem oberen Durchmesser von 18 Metern.

Die größte Pendelleuchte der Welt hängt seit 2022 im Atrium des CCH . dpa Die größte Pendelleuchte der Welt hängt seit 2022 im Atrium des CCH .

Bär der Rekorde aus Holz

An diesem schon von weitem zu sehenden Bären am Ehestorfer Heuweg in Hausbruch hat der österreichische Bildhauer Erich Gerer 1200 Stunden lang gearbeitet. Mit dem 6,50 Meter hohen Holztier schaffte er es 2001 ins „Guinness-Buch der Rekorde“.

Fast sieben Meter hoch ist der weltgrößte Holzbär, der in Hausbruch zu bewundern ist. Anke Geffers Fast sieben Meter hoch ist der weltgrößte Holzbär, der in Hausbruch zu bewundern ist.

Elementar-Teilchen

Im Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Bahrenfeld, das gerade den 60. Geburtstag feiert, beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Erforschung von Elementarteilchen und stellen immer wieder Rekorde auf. Mit dem schnellsten Film der Welt kam der Röntgenlaser FLASH 2012 ins „Guinness-Buch der Rekorde“. Die Bildfolge aus dem DESY ist 800 Milliarden Mal schneller als ein normaler Kinofilm.

Weltrekord-Wahrzeichen

Die 1961 gebaute „Cap San Diego“ liegt an der Überseebrücke. Sie ist nicht nur ein Hamburger Wahrzeichen, sondern hält mit einer Länge von 159,4 Metern den Rekord als das größte noch fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt. Gäste können hier übrigens auch ohne große Fahrt eine Nacht an Bord verbringen.

Im kleinsten Restaurant der Welt am Zollenspieker (hier mit Mitarbeiterin Liska Rohland) haben maximal vier Personen Platz. Florian Quandt Im kleinsten Restaurant der Welt am „Zollenspieker“ (hier mit Mitarbeiterin Liska Rohland) haben maximal vier Personen Platz.

Restaurant für zwei

Platz für maximal vier Gäste ist im kleinsten Restaurant der Welt. Das Minihäuschen gehört zum Restaurant „Zollenspieker“ und ist ein original wieder aufgebautes Pegelhäuschen in Kirchwerder an der Elbe. Wer hier speisen möchte, muss rechtzeitig buchen – die Nachfrage für ein Essen im Minirestaurant ist hoch.