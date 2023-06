Wieviele Parkbänke es in ganz Hamburg gibt, lässt sich nicht genau sagen. Allein in Altona stehen rund 1120, in Wandsbek knapp 1700. Viele Hamburger und Hamburgerinnen wünschen sich mehr Gelegenheiten zum Ausruhen. Neue Bank-Projekte sind in Planung – wir haben schon mal einige der interessantesten Bänke getestet. Darunter eine Solarbank und die längste Bank der Stadt.

Wieviele Parkbänke es in ganz Hamburg gibt, lässt sich nicht genau sagen. Allein in Altona stehen rund 1120, in Wandsbek knapp 1700. Viele Hamburger und Hamburgerinnen wünschen sich mehr Gelegenheiten zum Ausruhen. Neue Bank-Projekte sind in Planung – wir haben schon mal einige der interessantesten Bänke getestet. Darunter eine Solarbank und die längste Bank der Stadt.

Platz für alle

Hamburgs längste Bank ist weiß und erst vier Jahre alt. Eher eine lange Sitzstufe, zieht sie sich 500 Meter am Klütjenfelder Hauptdeich in Wilhelmsburg entlang. Der Deich wurde um 80 Meter erhöht und hat auf der Deichkrone einen Spazierweg mit Panoramablick auf die Hamburger Skyline bekommen. Auch von der Bank aus lohnt der Ausblick.

500 Meter lang ist Hamburgs längste Bank am Klütjenfelder Hauptdeich in Wilhelmsburg. Anke Geffers 500 Meter lang ist Hamburgs längste Bank am Klütjenfelder Hauptdeich in Wilhelmsburg.

Ausruhen im Grünen

Die Veloroute 8 führt von der City größtenteils durchs Grüne nach Bergedorf. Unterwegs gibt es viele Sitzgelegenheiten, aber die schönste Bank lädt wie ein überdimensionierter Liegestuhl aus Holz im Horner Park zur Pause ein. Herrlich!

Bank mit Hafenblick

Bänke mit Ausblick gibt es viele entlang der Elbe. Die beliebtesten stehen auf dem Altonaer Balkon. Sollten alle besetzt sein, einfach ein paar Schritte weiter gehen – auch im Heine-Park gibt es Bänke mit Elbblick. Wer den Hafen von einer anderen Seite aus sehen möchte, sucht sich eine Bank in der HafenCity, zum Beispiel im Baakenpark.

Jede Menge schöner Sitzmöglichkeiten gibt es im Baakenpark. dpa Jede Menge schöner Sitzmöglichkeiten gibt es im Baakenpark.

Halbrund zum Reden

Auf der halbrunden Bank im Römischen Garten in Blankenese kommen Fremde schnell ins Gespräch – schließlich sitzt man sich fast gegenüber. Wer sich unterhalten möchte, kann auch auf der extra gekennzeichneten „Klönbank“ im Wandsbeker Botanischen Sondergarten Platz nehmen. Davon soll es in Zukunft mehrere in Hamburg geben.

Auf der halbrunden Bank im Römischen Garten kommt man schnell ins Plaudern. Anke Geffers Auf der halbrunden Bank im Römischen Garten kommt man schnell ins Plaudern.

Kissen in der Kirche

Auf Kirchenbänken findet sich immer ein Platz. Besonders weich sitzen Besucher in St. Johannis in Curslack auf ihren eigens angefertigten persönlichen Sitzkissen, jedes mit Namen und Jahreszahl bestickt.

Persönliche Namenskissen auf einer Kirchenbank von SAt Johannis in Curslack. Elke Leuschner Persönliche Namenskissen auf einer Kirchenbank von St. Johannis in Curslack.

Treffpunkt für Verliebte

Wie gemacht für Pärchen sind die Liegebänke am Harburger Binnenhafen. Hier haben auch zwei Personen genug Platz. Romantisch ist es in der Abendsonne mit Blick auf Wasser und Schiffe.

Auf den Bänken am Harburger Binnenhafen ist genügend Platz für zwei Personen. Anke Geffers Auf den Bänken am Harburger Binnenhafen ist genügend Platz für zwei Personen.

Ausruhen und aufladen

Praktisch und klimafreundlich: Solarbänke wie die auf dem Hitzenberg bei Fleestedt in Seevetal laden nicht nur zum Ausruhen ein, sie haben auch einen Ladeanschluss für Handys.

Die Solarbank der Zukunft, die auch als Ladegerät dient, steht auf dem Hitzenberg in Fleestedt (Seevetal). Anke Geffers Die Solarbank der Zukunft, die auch als Ladegerät dient, steht auf dem Hitzenberg in Fleestedt (Seevetal).

Staunen in Steilshoop

Viel Wasser und viel Grün mitten in Steilshoop: Bänke am Appelhoff Weiher. Anke Geffers Viel Wasser und viel Grün mitten in Steilshoop: Bänke am Appelhoff Weiher.

Steilshoop besteht nicht nur aus Betonburgen, sondern hat auch grüne Seiten. Ein Weg führt um den Appelhoffweiher und an der Seebek entlang zum Bramfelder See. Zahlreiche Bänke laden unterwegs zum Ausruhen ein.