160 Millionen Euro erhielt Hamburg in der vergangenen Woche als Finanzspritze vom Bund, um mehr E-Busse zu kaufen – die Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) verloren daraufhin keine Zeit und bestellten direkt 53 Stück. Was sie können, wie sie aussehen – die MOPO gibt einen Überblick.



Mehr E-Mobilität für Hamburg: Am Mittwoch verkündete das Münchner Unternehmen „MAN“, das zu Volkswagen gehört, den Auftrag von 53 vollelektrischen Stadtbussen aus Hamburg. 17 davon wurden von der Hochbahn geordert, 36 von der VHH, die sich bereits zum dritten Mal für „MAN“ entschieden haben.



Bei den 17 Bussen der Hochbahn handelt es sich um das Modell „Lion's City 18 E“, der auf stolze 18 Meter kommt.