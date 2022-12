Tüte auf und gute Laune: Weingummi, Kekse, Schokolade und Co. können schnell für beste Stimmung sorgen. Und dabei muss das nicht immer automatisch ungesund sein! Wir verraten unsere Lieblingsadressen für außergewöhnliche Süßigkeiten – und zwar: Made in Hamburg.

Allzu süß ist ungesund, Zucker macht süchtig – stimmt. Aber was wäre ein Leben ohne Schokolade, Weingummis, Lakritz und Kekse? Für die meisten von uns ziemlich trostlos. Ab und zu darf gesündigt werden! Und zwar zum Beispiel hier:

Hausgemachte Bonbons

Bonbons kochen? So ist es. Im Bonscheladen können Besucher zuschauen, wie die bunten und süßen Minis entstehen. Und endlich das Rätsel lösen: Wie kommen eigentlich die hübschen Motive wie Anker, Früchte, und Smileys in die Bonbons?

Alles handgemacht: Torben vom Bonscheladen in Ottensen Anke Geffers Alles handgemacht: Torben vom Bonscheladen in Ottensen

Bonscheladen, Friedensallee 12, Ottensen, Schauproduktion Di–Fr: 16.15 Uhr, Sa. 14.30 Uhr

Lakritz in allen Varianten

Süß oder salzig, hart oder weich, pur oder mit Weingummi kombiniert, rund, eckig, in Fisch- oder Autoform – wer soll sich bei dieser großen Auswahl an Lakritz für die optimale Sorte entscheiden? In der Lakritzerie gibt es weich-cremige Fudge, Schokolade und Pralinen. Am besten einfach eine bunte Mischung mitnehmen und dann alles in Ruhe durchprobieren.

Lakritz in allen Varianten gibt es in der Lakritzerie in Winterhude. Die Lakritzerie/hfr Lakritz in allen Varianten gibt es in der Lakritzerie in Winterhude.

Die Lakritzerie, Barmbeker Str. 189, Winterhude

Gesunde Energie-Kugeln

Ja, Süßes kann auch gesund sein. Zwar kalorienreich, aber auch ein guter Energielieferant. Die Hauptzutat bei den Bio-Kugeln ohne Zuckerzusatz aus der Wandsbeker Manufaktur Teufelswerk und Engelsgabe sind Datteln. Gerollt in gehackten Haselnüssen, Sesam oder Kakaopulver sind sie erste Hilfe bei akuter Unterzuckerung und drohendem Leistungstief. Verkauf nur online.

In der Manufaktur Teufelswerk und Engelsgabe entstehen handgemachte Dattelkugeln Maike Klein/hfr In der Manufaktur Teufelswerk und Engelsgabe entstehen handgemachte Dattelkugeln

Teufelswerk & Engelsgabe, www.teufelundengel.de/manufaktur

Keks-Kunstwerke

Schon der Geruch macht süchtig: In der Backstube von Jürgen Tandetzki entstehen seit 1914 täglich Keks-Kunstwerke. Schokotatzen und Knusperhappen, Karamellherzen und Butter-Hanseaten. Hübsch verpackt und – versteht sich von selbst – mit viel Liebe und besten Zutaten gebacken.

Der Keksbäcker, Sorthmannweg 10, Lokstedt

Süßes aus aller Welt

Da freut sich der Fan internationaler Süßigkeiten: Takis-Nachos aus Mexiko, Cotton-Candy und Lucky Charms aus den USA oder japanische Kaubonbons – bei I love Sweets im Phoenix-Center stehen kuriose Candys für Kenner im Regal. Schon die Verpackungen sind hitverdächtig. Ausprobieren, es kann nur süß werden!

Süßigkeiten aus aller Welt verkauft Lukas bei „I love Sweets“ in Harburg. Anke Geffers Süßigkeiten aus aller Welt verkauft Lukas bei „I love Sweets“ in Harburg.

I love Sweets, Phoenix Center, Hannoversche Straße 86 , Harburg

Typisch Hamburg

Zu den typischen hanseatischen Süßwaren gehören Hamburger Speck, Salmiak-Lollis, Pfefferminzbruch oder Ingwerspitzen. Traditionsfirmen wie Bruno Bierbaum aus Seevetal, Johannes Lühders aus Stelle oder Karsten Jahnke aus Kaltenkirchen stellen die Süßwaren teils schon seit über hundert Jahren her. Ihre Produkte gibt es in ausgewählten Supermärkten.