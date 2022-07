Diese Hamburger Freibäder sind am Mittwoch geöffnet

38 Grad in Hamburg: Aufgrund der extremen Hitze haben fast alle Freibäder geöffnet. „Am Mittwoch wird sicher mehr los sein als an den letzten Tagen – auch mehr als bisher dieses Jahr“, sagt Michael Dietel von Bäderland Hamburg. Die MOPO sagt, wann und wo es Abkühlung gibt.

Es ist richtig heiß – ab ins Freibad! Bäderland Hamburg hat die Öffnungszeiten angepasst: Auch im Sommerfreibad Osdorfer Born können sich Besucher erfrischen, obwohl es eigentlich erst Freitag wieder öffnen sollte. Wegen des Personalmangels haben stattdessen einige Hallenbäder geschlossen: die Innenpools Kellinghusenstraße, Blankenese, Elbgaustraße und Neugraben. Dafür kann das Personal in den Freibädern aushelfen.

Natürlich wird auch das Wasser in den Becken durch die knallende Sonne wärmer. Doch aufgrund der 12 Grad kalten Frischwasserzufuhr bleibt die Temperatur bei etwa 24 bis 25 Grad, so der Bäderland-Sprecher.

Diese Sommerfreibäder haben am Hitze-Mittwoch geöffnet:

Billstedt (10 bis 20 Uhr)

Bondenwald (12 bis 20 Uhr)

Finkenwerder (11 bis 19 Uhr)

Kaifu-Bad (9 bis 20 Uhr)

Marienhöhe (11 bis 19 Uhr)

Naturbad Stadtparksee (12 bis 20 Uhr)

Neugraben (11 bis 19 Uhr)

Osdorfer Born (11 bis 19 Uhr)

Öffnungszeiten der Ganzjahresfreibäder:

Bille-Bad (10 bis 22 Uhr)

Rahlstedt (10 bis 20 Uhr)

Festland (9 bis 22 Uhr)

Mitsommerland (12 bis 20 Uhr)

Parkbad (12 bis 20 Uhr)

Abgesehen von der Erfrischung im Freibad, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in die Elbe zu springen oder an einen der umliegenden Seen zu fahren. So laden zum Beispiel auch der Öjendorfer See oder das Strandbad Farmsen (11 bis 19 Uhr) zum Baden ein.