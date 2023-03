Sie sind bunt, süß und sollen nach und nach auf immer mehr Hamburger Spielplätzen zu finden sein: Niedliche Wandmotive, in denen QR-Codes „versteckt“ sind. Tatsächlich haben die nicht nur optische Zwecke – sondern sollen Eltern wachrütteln. Was hat es damit auf sich?

Bereits im März machte die Wandsbeker FDP den Vorschlag, das Projekt „Privacy Playground“ der Schweizer Kinderschutzstiftung auch in Hamburg umzusetzen. Die Initiative verbreitet bunte Sticker mit QR-Codes auf Spielplätzen, um Kinderrechte zu stärken und Eltern für das Thema Datenschutz zu sensibilisieren.

Handy warnt Eltern davor, Kinderbilder unzensiert zu veröffentlichen

Sobald jemand ein Foto vom Kind mit den Stickern samt QR-Code im Hintergrund macht, werden die eingebetteten Codes automatisch gescannt und es erscheint eine Meldung auf dem Handy, dass man vorsichtig mit dem Bildmaterial umgehen soll. Denn schnell landen die Fotos in den sozialen Netzwerken und man hat keine Kontrolle mehr über die Nutzung der Bilder.

Wenn man ein Kind fotografiert und der QR-Code im Hintergrund ist, wird dieser automatisch gescannt und es erscheint eine Meldung auf dem Display. Wenn man auf die Mitteilung klickt, gelangt man zu einer Website, die über die Gefahren des unzensierten Veröffentlichen von Kinderbildern aufklärt. Kinderschutz Schweiz Wenn man ein Kind fotografiert und der QR-Code im Hintergrund ist, wird dieser automatisch gescannt und es erscheint eine Meldung auf dem Handy-Display. Wenn man auf die Mitteilung klickt, gelangt man zu einer Website, die über die Gefahren des unzensierten Veröffentlichen von Kinderbildern aufklärt.

Der Kreisvorsitzende der FDP Farmsen-Bramfeld, Daniel Valijani, hat mit seiner Parteikollegin Yasemin Stahl im März einen Antrag in der Bezirksversammlung Wandsbek gestellt. Der Antrag ist an einen Unterausschuss weitergereicht worden, daraufhin hat Valijani den Antrag zurückgezogen, weil ein Beschluss aussichtslos schien. Dian Diaman aus der FDP-Fraktion Mitte hat die Idee jedoch in seinem Bezirk aufgegriffen. Ende Juni ist der entsprechende Beschluss in der Bezirksversammlung Mitte gefasst worden

Die QR-Codes sollen nun auf Spielplätzen in Billstedt, Hamm, Wilhelmsburg und der Innenstadt angebracht werden. Die Koalition in Mitte aus CDU, SPD und FDP begründet den Beschluss mit der Gültigkeit der UN-Kinderrechtskonvention: „Gemäß Artikel 16 haben Kinder ein Recht auf Privatsphäre. Dies schließt ebenso das Recht am eigenen Bild und das Recht auf Selbstbestimmung ein“, heißt es im Beschluss.

Am Freitag hat Valijani mit der FDP-Bundestagsabgeordneten Ria Schröder und Parteikollegin Yasemin Stahl das Projekt auf dem Spielplatz Schemmannstraße in Volksdorf vorgestellt. „Die meisten Eltern sind sich der Gefahren im Netz nicht bewusst. Die QR-Codes schaffen hier eine Sensibilisierung“, so Ria Schröder. Laut Daniel Valijani soll sich die Umsetzung der Maßnahme nicht auf den Bezirk Mitte beschränken: „Wir hoffen, dass es die Sticker bald in ganz Hamburg geben wird.“

Sie wollen, dass mit den bunten Stickern mit den QR-Codes Eltern auf die Gefahren im Netz hinweisen: V.l: Vorsitzender der FDP Farmen-Bramfeld Daniel Valijani, FDP-Bundestagsabgeordnete Ria Schröder und FDP-Parteimitglied Yasemin Stahl, die die Initiative aus der Schweiz entdeckt hat. Florian Quandt Sie wollen mit den bunten Stickern mit QR-Codes Eltern auf die Gefahren im Netz hinweisen: Daniel Valijani, Ria Schröder und Yasemin Stahl (v.l.)

Schweizer Kinderschutz: Maßnahme ist ein voller Erfolg

In der Schweiz gibt es bereits 65 Spielplätze, auf denen die Sticker angebracht worden sind. Die Rückmeldungen seien dort sehr positiv, so Tamara Parham vom Schweizer Kinderschutz zur MOPO: „Die Maßnahme ist kostengünstig, einfach in der Umsetzung und effizient.“ Die Codes würden ein neues Bewusstsein für die Gefahren im Netz schaffen und machten Eltern darauf aufmerksam, dass das unzensierte Verbreiten von Kinderbildern ein Risiko darstellt.

Die MOPO hat bei Eltern auf einem Volksdorfer Spielplatz nachgefragt, wie sie die Idee finden. Susanne Peters (41) findet die Maßnahme sinnvoll: „Die Verbreitung von Kinderfotos im Internet ist ein großes Problem. Das Thema ist ja bekannt und wird viel diskutiert. Solche QR-Codes können dann ja nicht schaden.“

Mutter Susanne Peters (41) ist mit ihrem Vater Joachim Haustein (68) und ihren zwei Kindern auf dem Spielplatz. Sie findet die Maßnahme sinnvoll. Florian Quandt Susanne Peters (41) ist mit ihrem Vater Joachim Haustein (68) und ihren zwei Kindern auf dem Spielplatz. Sie findet die Maßnahme sinnvoll.

Auch Kathrin Schindler (41) findet die Maßnahme gut. „Vor allem bei älteren Menschen sehe ich oft, dass sie unüberlegt Fotos von den Kindern verbreiten. Meiner Mutter schreibe ich deshalb jedes Mal dazu, wenn ich ihr ein Bild schicke, dass sie es nicht weiterleiten soll.“

Kathrin Schindler (41) ist das Problem der unzensierten Verbreitung von Kinderfotos bewusst. Sie begrüßt deshalb die Initiative. Florian Quandt Kathrin Schindler (41) ist das Problem der unzensierten Verbreitung von Kinderfotos bewusst. Sie begrüßt deshalb die Initiative.

„Derzeit ist noch unklar, auf welchen Spielplätzen genau und wann die Maßnahme in Mitte umgesetzt wird“, so Daniel Valijani zur MOPO. „Demnächst“ sollen die QR-Codes an Rutsche & Co. kleben. Im Oktober will der FDP-Politiker erneut einen Antrag in Wandsbek einreichen, damit auch dort bald die bunten Sticker auf Spielplätzen angebracht werden.