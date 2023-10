Wenn es ein britisches Viertel in Hamburg gibt, dann liegt das direkt am Michel. Am Zeughausmarkt steht die Englische Kirche, der Old Commercial Room ist eingerichtet wie ein Pub und sogar eine Straße ist nach England benannt. Die Verbundenheit der Hansestadt mit dem Königreich hat eine lange Geschichte. Hier verraten wir, wo Sie in Hamburg auf britischen Spuren wandeln können. Scones und Klamotten inklusive.

Britische Kolonie

Vor bald 500 Jahren verlegte die Gesellschaft der „Merchant Adventures“, der britischen Tuchhändler, ihren Sitz nach Hamburg in das Zevernsche Haus, ein Bürgerhaus von 1478 in der Gröningerstraße. Auch wenn der Handel mit England in den folgenden Jahrhunderten nachließ, blieben britische Spuren – die klassizistische Englische Kirche am Zeughausmarkt oder die Straße „Englische Planke“, benannt nach einem mit einer Planke eingefassten Sportplatz für die Briten.

Der Old Commercial Room ist eine Hamburger Institution. Anke Geffers Der Old Commercial Room ist eine Hamburger Institution.

Auch der Old Commercial Room stammt aus der Zeit, als England und Hamburg schwungvollen Handel betrieben. Ein englischer Reeder ließ den Treffpunkt für Geschäftsleute 1795 mit viel Mahagoniholz und Messing im Stil eines Pubs einrichten.

Old Commercial Room, Englische Planke 10, Altstadt, Di bis Sa 16 bis 23 Uhr

Die turmlose „Church of St Thomas Becket“ am Zeughausmarkt stammt aus dem Jahr 1838. Anke Geffers Die turmlose „Church of St Thomas Becket“ am Zeughausmarkt stammt aus dem Jahr 1838.

Time for Tea

Teetrinken auf britische Art – da muss man in Hamburg nicht lange suchen. Im Hotel Vier Jahreszeiten ist das ebenso möglich wie in Lühmanns Teestube in Blankenese. Very britisch geht es im Eaton Place zu. Scones mit Clotted Cream und Erdbeermarmelade, Tee aus Silberkannen und von den Wänden lächeln die Royals. Alle Produkte aus dem Tea Room gibt es auch im Eaton Place Store zu kaufen.

Eaton Place, Bahrenfelder Straße 80, Ottensen, Di bis Do 12 bis 19 Uhr, Fr bis So 10 bis 19 Uhr

Eaton Place Store, Ottenser Hauptstraße 46, Ottensen, Di bis Sa 11 bis 19 Uhr

Einkaufen wie in England

Ob Burberry-Trenchcoats, Hemden von Brooks Brothers oder Jacken von Barbour- bei Rudolf Beaufays in der Innenstadt werden Fans von hochwertiger britischer Vintage-Herrenmode fündig. Wer britische Lebensmittel mag, bekommt eine große Auswahl bei Holland and Sons unweit des Berliner Tors. Außer Tee, Chutneys und Toffee sind Terry‘s Orange Chocolate-Produkte die absoluten Kundenfavoriten.

Rudolf Beaufays, Büschstraße 9, City, Mo bis Sa 12 bis 18 Uhr

Holland and Sons, Norderstraße 143, Hammerbrook, Di bis Fr 10 bis 17 Uhr, Sa 10 bis 15 Uhr

Alles, was Britain-Fans lieben, verkauft Joy bei Holland and Sons in der Norderstraße. Anke Geffers Alles, was Britain-Fans lieben, verkauft Joy bei Holland and Sons in der Norderstraße.

Sweet and salty

In Hamburg gibt es nur ein Restaurant, das sich auf britische Pies spezialisiert hat. Bei Cheeky Pies in Eimsbüttel kommen die gefüllten Pasteten herzhaft (z.B. mit Pilzen und Gemüse oder Fleisch) und stilecht mit Mash (Erbsenpüree) und Gravy (Bratensauce), dazu Chips oder Kartoffelpüree, auf den Tisch. Wer es lieber süß mag, probiert z.B. den Apfel-Zimt Pie.

Cheeky Pies, Weidenallee 45, Eimsbüttel, Di bis Sa 12 bis 22 Uhr

Bei Cheeky Pies serviert Carlotta die britischen Pasteten stilecht mit Mash, Gravy und Kartoffelpüree. Anke Geffers Bei Cheeky Pies serviert Carlotta die britischen Pasteten stilecht mit Mash, Gravy und Kartoffelpüree.

Englischer Garten

Naturnah gestaltete Parks im Stil englischer Landschaftsgärten finden sich auch an der Elbe. Der bekannteste ist der Jenisch Park in Othmarschen mit dem klassizistischen Jenisch-Haus. Das Landhaus ließ der Senator Martin Johan von Jenisch zwischen 1831 und 1834 bauen.