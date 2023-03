Meistens Mietshaus, selten Villa: Gorch Fock in Finkenwerder, Johannes Brahms im Gängeviertel – viele weltbekannte Hamburger und Hamburgerinnen sind in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Ihre Elternhäuser stehen zum Teil noch immer. Die berühmten Nachbarn von nebenan: Die MOPO war vor Ort und hat sich auf ihre Spuren begeben.

Wolfgang Borchert: dritte Etage in Eppendorf

Heute begehrte Wohnlage, vor einhundert Jahren ein bescheidenes Mietshaus. In der dritten Etage in der Eppendorfer Tarpenbekstraße wuchs der Schriftsteller Wolfgang Borchert, Sohn eines Volksschullehrers und einer Schriftstellerin, auf. Seine Erzählung „Das Holz für Morgen“ ist dem Tarpenbeker Treppenhaus gewidmet. Borchert starb mit 26 Jahren an einer unheilbaren Krankheit.

Im Haus an der Tarpenbekstraße 82 wurde der Schriftsteller Wolfgang Borchert geboren. Anke Geffers Im Haus an der Tarpenbekstraße 82 wurde der Schriftsteller Wolfgang Borchert geboren.

Hans Albers: Etagenwohnung in St. Georg

Sein Vater hatte es mit einer Großschlachterei zu Wohlstand gebracht, aber der Sohn wollte nach einem ersten Besuch im Schauspielhaus auf die Bühne. 1917 zog Hans Albers nach Berlin, später an den Starnberger See. Begraben wurde der Schauspieler und Sänger 1960 auf dem Ohlsdorfer Friedhof.

Johannes Brahms: erster Stock im Gängeviertel

Johannes Brahms verbrachte seine Kindheit mit zwei Geschwistern im ärmlichen Gängeviertel. Sein Geburtshaus in der Speckstraße 69 wurde bei einem Bombenangriff 1943 zerstört. An das Leben des 1833 geborenen Musikers, der später nach Wien zog, erinnert das kürzlich wiedereröffnete Brahms-Museum in der Peterstraße 39.

Das Brahms Museum im Komponistenviertel in Hamburg wurde kürzlich renoviert. Anke Geffers Das Brahms Museum im Komponistenviertel in Hamburg wurde kürzlich renoviert.

Gorch Fock: Fischerhäuschen in Finkenwerder

Seine Romane erzählen von Abenteuern auf See, er schrieb sie aber unter dem Pseudonym Gorch Fock an Land. Für ein Leben als Seefahrer, das sich der 1880 geborene Fischersohn Johann Wilhelm Kinau erträumt hatte, war er zu schwächlich und wurde darüberhinaus schnell seekrank. Sein Geburtshaus in Finkenwerder ist jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Schriftsteller Gorch Fock wuchs in einem Fischerhäuschen in Finkenwerder auf. Anke Geffers Der Schriftsteller Gorch Fock wuchs in einem Fischerhäuschen in Finkenwerder auf.

Jil Sander: Stadtpalais in Pöseldorf

Die Modedesignerin wurde 1943 in Hedwigenkoog an der Nordsee geboren und wohnte von 1978 bis zum Jahr 2000 in ihrer Villa in Pöseldorf. Heute lebt sie auf ihrem Gut bei Plön und auf Ibiza.

In der Villa Beit gegenüber der Hochschule für Musik und Theater wohnte jahrelang die Designerin Jil Sander. Anke Geffers In der Villa Beit gegenüber der Hochschule für Musik und Theater wohnte jahrelang die Designerin Jil Sander.

Arp Schnitger Bauernhof in Neuenfelde

Der bekannteste norddeutsche Orgelbauer seiner Zeit erwarb 1693 den Hof seines Schwiegervaters in Neuenfelde im Alten Land. Hier lebte und arbeitete Schnitger von 1693 bis 1719.

Hanne Darboven: Gutshaus in Rönneburg

Ein Chauffeur brachte Hanne Darboven von ihrem Elternhaus in Rönneburg zur Schule nach Volksdorf. An Geld mangelte es der Familie nicht. Darboven feierte als Konzeptkünstlerin in New York Erfolge und lebte später wieder in Rönneburg. Ihr Elternhaus ist heute eine Stiftung.

in diesem Gutshaus in Rönneburg wuchs Hanne Darboven auf. Die Konzeptkünstlerin ist auf dem Grundstück am Burgberg auch begraben. Anke Geffers in diesem Gutshaus in Rönneburg wuchs Hanne Darboven auf. Die Konzeptkünstlerin ist auf dem Grundstück am Burgberg auch begraben.

Arno Schmidt: Mietwohnung in Hamm

Aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammt der Schriftsteller Arno Schmidt, von Literaturfreunden als „deutscher James Joyce“ verehrt. Das Haus seiner Kindheit am Rumpffsweg 27, ein einfaches Mietshaus, wurde 1943 zerstört. Nur eine Gedenktafel erinnert an den 1914 geborenen und 1979 verstorbenen Schriftsteller, der hier bis 1924 lebte.