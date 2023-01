Sie hatten es angekündigt, jetzt lassen sie Taten folgen: Im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen springen Intensivpflegekräfte am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) an ihren freien Tagen nun nicht mehr für Kolleg:innen ein – mit ernsten Folgen.



In einer Nacht mussten deshalb zwei Pfleger alleine neun Patienten versorgen – eine „massive“ Gefährdung der Patientensicherheit, so ein UKE-Mitarbeiter zur MOPO. Gemäß dem Mindestpersonalschlüssel sollte das Verhältnis Pfleger/Patient höchstens eins zu zwei sein.