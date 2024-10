Makler entlassen Mitarbeiter, Banken vergeben weniger Kredite und niemand hat gerade so richtig Spaß daran, seine Immobilie zu verkaufen. Doch jetzt stehen zwei Zinssenkungen an und allerorten ist die Rede von einer Belebung des Marktes und dass die Talsohle erreicht sei. Aber was bedeutet das für Käufer? Die MOPO sprach mit Michael Neumann, Vorstand beim Kreditvermittler Dr. Klein – und der hat überraschende Einordnungen und Empfehlungen.