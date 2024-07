Die Wut auf den PS-Wahn: Das erwartet Sie in der neuen WochenMOPO

Titelthema:

Bullig, aggressiv, raubtierhaft: Viele Autos sehen heute aus, als wollten die Besitzer in den Krieg ziehen, anstatt zum Wochenmarkt zu fahren. Und so fühlt man sich auch als Passant: Als potenzielles Opfer einer jederzeit kampfbereiten Blechkiste, deren Front laut „Platz da“ schreit.

„Verkauft sich besser“, sagen Automanager und eskalieren munter weiter: Immer schwerer, immer stärker – und damit immer gefährlicher für Außenstehende sind die Autos von Mercedes, BMW, aber auch VW oder Volvo. Vorbei die Zeiten, als Autos süß, knuffig, sympathisch waren. „Manche Autos wirken wie eine geladene Waffe“, hat ein Verkehrspsychologe die Entwicklung beschrieben.

Am Dienstag wurde so eine „Waffe“ am Jungfernstieg einem unbeteiligten 39-Jährigen zum Verhängnis. Es ist ein Unfall, der den Umgang mit diesen Wagen, die niemand braucht, verändern könnte. Warum der Kult um die PS-Monster so gefährlich ist, beschreibt Thomas Hirschbiegel, selbst Fan schneller Autos in der neuen WochenMOPO. Leweke Brinkama hat außerdem mit Zeugen des Unfalls gesprochen. Und Stephanie Lamprecht fordert, nicht mehr jedem 18-Jährigen so ein Geschoss an die Hand zu geben.

