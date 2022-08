Die Wäscherei: Premiere und ein Jubiläum

Die Wäscherei hat derzeit ordentlich Grund zur Freude. Das Möbelhaus mit Stammsitz in der City-Nord eröffnet nämlich nicht nur Eröffnung den ersten Bullfrog Brandstore in Deutschland, sondern feiert außerdem noch 25-jähriges Jubiläum.

Mitten in der Hamburger Innenstadt im Hamburger Hof zeigt die Wäscherei ab sofort die Kollektion der Designmanufaktur Bullfrog in ihrer ganzen Schönheit – einzigartig in Deutschland. Bullfrog ist bereits ein langjähriger Partner der Wäscherei, denn die exklusiven Entwürfe passen perfekt zum Designanspruch des verrückten Möbelhauses.

Bullfrog Design steht für kreative Sitzmöbel mit eleganter Leichtigkeit.

Die kreativen Sitzmöbel von Bullfrog heben sich mit eleganter Leichtigkeit von klassischen Sofalandschaften ab. Die Form folgt nicht blind der Funktion, sondern beides mischt sich zu einem einzigartigen Ganzen. Seit über 25 Jahren setzt das Unternehmen bereits auf Qualität Made in Germany, clevere Funktionen und gelungene Ästhetik. Auch der junge Ableger der Marke mokumuku beweist, dass die kreativen Sofas, Sitzobjekte und Sessel auf dem Weg sind, deutsche Wohnzimmer zu erobern.

Exklusive Designentwürfe und hohe Qualität – auch das ist Bullfrog Design

Gute Nachrichten gibt es im Rahmen der Store-Eröffnung auf für die Fans des Wäscherei-Outlets My Mexiko: Der My Mexiko City Store im Hamburger Hof – eigentlich als Popup-Store geplant, wird zur langfristigen Anlaufstelle für Designfans mitten in Hamburg.

Die Wäscherei wird 25

Bei all den Neuigkeiten sollte auch das nicht untergehen: Die Wäscherei feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Was 1997 mit einem Ladengeschäft, eben in einer ausgedienten Wäscherei, in der Jarrestadt begann wurde im vergangenen Vierteljahrhundert zu DEM Möbelhaus für Hamburger Designfans mit Stammhaus und Outlet am Mexikoring in der City-Nord und nun auch gleich zwei Dependancen im Herzen der Innenstadt. Klar, dass das gebührend gefeiert wird. Allerdings – vielleicht liegt es ja auch am „Erwachsenwerden“, feiert das Haus im Gegensatz zu früheren Wäscherei-Partys dieses Mal in einem intimen Rahmen.

