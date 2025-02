Das Grabmal rührt an: Eine Mutter behütet ihren toten Sohn, er ruht auf ihrem Schoß. Ihre Hand streichelt seinen Kopf. Gerade einmal 19 Jahre alt war Norbert Leetz, als er als Soldat am 20. Januar 1945 in Ungarn gefallen ist. Lesen Sie hier, welches Geheimnis sich um diesen wunderschönen Grabstein auf dem Friedhof Ohlsdorf rankt.