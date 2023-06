Auf dem Isemarkt kennt ihn jeder: Seit 16 Jahren verkauft Malte Jahn hier seine Kräuter. Was aber kaum ein Kunde ahnt – der 39-Jährige war früher Tierpfleger bei Hagenbeck und Tiger-Dompteur im Zoo eigenen Zirkus. Im MOPO-Interview spricht er über seinen Jobwechsel, Lieblingskräuter und erzählt spannende Zoo-Geschichten von ausgebüxten Pelikanen, von der letzten Mahlzeit, die er Kult-Walross Antje vor ihrem Tod servierte und wie er fast von einem Tiger getötet wurde ...

Herr Jahn, eigentlich sind Sie gelernter Tierpfleger. Wie kam es dazu?

Malte Jahn: Als Kind bin ich bei Hagenbeck’s Tierpark oft heimlich über den Zaun gestiegen, damit ich den Eintritt nicht zahlen musste. Allerdings bin ich dann auch mal erwischt und zu Arbeit verdonnert worden. Also war ich der so genannte „Aufsetzer“ und musste die Kinder auf den Elefantenrücken heben. Damals konnten Besucher ja noch auf den Elefanten reiten. Die Arbeit mit den Tieren hat mir so gut gefallen, dass ich dann später eine Lehre bei Hagenbeck gemacht habe. Auf diese Weise sind übrigens viele Tierpfleger bei Hagenbeck zu ihrem Job gekommen (lacht).

Wie war die Ausbildung?

Die Arbeit war schwer, der Ton war rau. Hagenbeck war ähnlich aufgebaut wie die Bundeswehr, sehr hierarchisch. Trotzdem war es die schönste Zeit in meinem Leben. Du arbeitest in einer wunderschönen Anlage, lernst alle Jahreszeiten intensiv kennen, hast gut gelaunte Besucher um dich herum. Und es war zwar sehr streng bei Hagenbeck, aber man wurde auch mit Sonder-Aufgaben belohnt, wenn man etwas gut gemacht hatte.

Ein Foto von 1998: Malte Jahn mit dem zahmen Nasenbär Chico. Er zog ihn mit der Flasche groß. / Privat/ Repro: Florian Quandt Ein Foto von 1998: Malte Jahn mit dem zahmen Nasenbär Chico. Er zog ihn mit der Flasche groß.

Sie haben zusätzlich noch eine Ausbildung zum Zirkus-Dompteur gemacht.

Ja, Hagenbeck hatte damals noch eigene Zirkus-Shows. Eine meiner ersten Aufgaben war es dort, den Nasenbären Chico mit der Flasche großzuziehen. Wir haben häufiger Jungtiere selbst großgezogen, um eine Beziehung zu den Tieren aufzubauen und sie besser dressieren zu können. Chico habe ich auch abends mit nach Hause ins Kinderzimmer genommen (lacht). Und schließlich sind wir gemeinsam aufgetreten – er konnte mir zum Beispiel das eine Bein hoch- und das andere wieder runterlaufen.

Sie haben aber auch mit Tigern in der Manege gestanden. Hatten Sie da keine Angst?

Nein, aber natürlich großen Respekt. Und man muss sich als Tiger-Dompteur an feste Regeln halten. Die Wichtigste: Nicht hinfallen! Die ist wirklich deine Lebensversicherung. Wenn man hinfällt, greifen Tiger an. Sie können gar nicht anders. Ich hatte sieben Tiger, denen ich Kunststücke beibringen sollte. Sie konnten auf den Hinterbeinen laufen, von Podest zu Podest springen und zwei von ihnen sind sogar durch einen Feuerreifen gesprungen.

Malte Jahn war früher Tiger-Dompteur bei Hagenbeck: Diesen Raubkatzen hat er beigebracht, in der Manege auf den Hinterbeinen zu stehen. Privat. Malte Jahn war früher Tiger-Dompteur bei Hagenbeck: Diesen Raubkatzen hat er beigebracht, in der Manege auf den Hinterbeinen zu stehen.

Ist mal was Gefährliches passiert?

Einmal habe ich mich in den Käfig gesetzt und habe mit zwei Tigern gespielt. Dabei ist mir das Schlimmste passiert – ich bin umgekippt. Einer der Tiger hatte sich direkt auf mich draufgelegt. Das fühlte sich an wie 20 Gehwegplatten auf mir drauf, ich konnte nicht mal mehr einen Finger bewegen. Diese Tiere sind Maschinen, sie sind von der Evolution dafür gebaut, dich zu töten. Und dann hat der Tiger angefangen, meinen Nacken zu lecken. Tiger-Zungen sind rau wie ein Reibeisen, damit können die Tiere Fleisch vom Knochen runterschaben. Zum Glück kam in dem Moment ein Kollege vorbei und konnte den Tiger von mir runterholen. Allein hätte ich das wohl nicht überlebt. Danach stand ich erst mal unter Schock. Es hat drei Wochen gedauert, bis ich mich wieder zu den Tigern reingetraut habe.

Was ist die schönste Erinnerung aus Ihrer Zeit im Zoo?

Ich war tatsächlich der Letzte, der die bekannte Walross-Dame Antje lebend gesehen hat. Wir Tierpfleger hatten schon seit Wochen versucht, sie aus dem Wasser und in den Stall zu locken. Es war absehbar, dass sie bald stirbt und es wäre sehr schwierig gewesen, das riesige, leblose Tier aus dem Wasser zu holen. Aber Antje wollte immer nicht aus dem Becken raus. Am Abend vor ihrem Tod saß sie aber plötzlich schon vor der Stalltür und hatte auf mich gewartet. Ich habe sie reingeholt, habe sie noch mal gestreichelt und ihr ihre liebste Fisch-Suppe serviert. In dieser Nacht ist sie gestorben.

Jahn mit Antje: Er war der letzte, der das Kult-Walross lebend sah. / Privat/ Repro: Florian Quandt Jahn mit Antje: Er war der letzte, der das Kult-Walross lebend sah.

Bestimmt ist mit all den Tieren auch mal was Skurriles passiert, oder?

Ich habe mit den Pelikanen Susi und Pelle Flug-Vorführungen gemacht. Die haben eine Flügel-Spannweite von zwei Metern! Bei einer der Shows im Herbst hat Pelle eine Windböe unter die Flügel bekommen und war plötzlich weg. Wie sich herausstellte, stand er mitten auf dem Siemersplatz und knabberte an einem Mercedes-Stern. Zwölf Streifenwagen um ihn herum. Und ein riesiges Verkehrschaos. Ich habe Pelle dann mit einem Eimer Fisch zu Fuß zurück in den Tierpark gelockt. Zum Glück war niemandem etwas passiert.

In der Zirkusmanege: Malte Jahn lässt den Waschbären Oskar einen Holzpfahl hochklettern. / Privat/ Repro: Florian Quandt In der Zirkusmanege: Malte Jahn lässt den Waschbären Oskar einen Holzpfahl hochklettern.

Wieso haben Sie dann bei Hagenbeck aufgehört?

Das war 2007. Damals war ich ja fest im Zirkus tätig und habe gemerkt, dass langsam ein Wandel stattgefunden hat. Tierhaltung im Zoo und vor allem die Dressur wurde von immer mehr Menschen kritisch gesehen. Tatsächlich ist dann auch ein Kollege während der Vorstellung gestolpert und wurde von einem der Tiger gebissen. Er hat überlebt, aber die Besucherzahlen gingen deutlich zurück. All das hat der Zirkus-Direktor nicht verkraftet und hat sich schließlich das Leben genommen. Das war das Ende des Zirkus bei Hagenbeck. Also bin ich weinend nach Hause zu meiner Mutter. Und die hatte dann vorgeschlagen, mit in das Kräuter-Geschäft meiner Familie einzusteigen. Schon mein Opa hatte Kräuter angebaut und auf dem Wochenmarkt verkauft.

Passte dieser Job denn überhaupt zu Ihnen?

Durch die Arbeit mit den Tieren kannte ich mich mit Botanik gut aus. Im Zoo hatte ich gelernt, welches Laub von welchem Baum kommt, welche Pflanzen giftig sind und welche nicht. Also habe ich mir einen eigenen Wochenmarkt-Anhänger gekauft. Unser Kräuter-Angebot habe ich immer weiter ausgebaut. Zuerst gab es bei uns nur Klassiker wie Schnittlauch und Petersilie, ich habe auch Koriander, Zitronenthymian und Co. ins Angebot aufgenommen. Mittlerweile ist unser Team auf mehreren Wochenmärkten vertreten. Unser Kräuter-Stand auf dem Isemarkt ist der größte Norddeutschlands.

Malte Jahn gab früher auch Flugshows im Zoo – hier mit zwei Aras. / Privat/ Repro: Florian Quandt Malte Jahn gab früher auch Flugshows im Zoo – hier mit zwei Aras.

Wo bauen Sie Ihre Kräuter an?

In unserer zwei Hektar großen Gärtnerei in den Vierlanden. Im Sommer bauen wir hier 54 verschiedene Kräuter an. Wir haben auch viele junge Kunden, die zu uns kommen, zwischen 24 und 37 Jahren. Das erste, was sie fragen ist immer, woher kommen eure Kräuter? Das Regionale ist ihnen noch wichtiger als der Preis. Es ist total schön, wenn die Kunden es zu schätzen wissen, dass wir noch auf allen Vieren im Treibhaus rumkrabbeln und Kräuter pflücken (lacht). Das ist sehr erfüllend.

Was ist schöner: Zirkus oder Wochenmarkt?

Es ist einfach schön, dass ich beides gemacht habe. Aber ich sehe es heute auch anders und bin aufgeklärter: Die Zukunft eines guten Zirkus besteht darin, dass keine Tiere mehr darin auftreten.

Malte Jahns Lieblingskräuter:

Optisch erinnert Kerbel an junge Petersilie. Andrea Warnecke/dpa Optisch erinnert Kerbel an junge Petersilie.

Kerbel

Der schmeckt ganz leicht nach Anis und gehört in jede Kräuterbutter. Wenn man ihn mit dem Gemüse in den Topf oder in den Ofen gibt, holt er noch mehr Geschmack aus dem Gemüse heraus – Möhre schmeckt dann mehr nach Möhre.

„Zitronenthymian passt gut zu hellem Fleisch und Fisch“, sagt Malte Jahn. Florian Quandt „Zitronenthymian passt gut zu hellem Fleisch und Fisch“, sagt Malte Jahn.

Zitronenthymian

Passt gut zu hellem Fleisch und Fisch. Holt noch mehr Geschmack aus den Zutaten heraus und sorgt für Frische. Besser mit einer Schere oder einem Messer klein schneiden und nicht häckseln – sonst schmeckt er durch die ätherischen Öle zu bitter.

Schmeckt im Salat und im Smoothie gut: Sauerampfer Florian Quandt Schmeckt im Salat und im Smoothie gut: Sauerampfer

Sauerampfer

In einem Salat schmecken die Blätter schön frisch und knackig. Mit verschiedenen Früchten kann er im Mixer auch gut im Smoothie verarbeitet werden, einfach vier bis fünf Blätter mit reingeben.

Estragon hat eine leichte Anis-Note. Florian Quandt Estragon hat eine leichte Anis-Note.

Estragon

Hat auch eine leichte Anis-Note. Schmeckt zur Spargelzeit toll in Sauce Hollandaise! Einfach ein Bund Estragon klein schneiden und mit der Soße aufkochen.