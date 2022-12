Die kleine Kapelle ist eines der ältesten Denkmäler Hamburgs. Vor beinahe 100 Jahren wurde sie als Nummer 39 in die Denkmalliste der Freien und Hansestadt Hamburg eingetragen. Doch das interessiert in dieser Stadt offenbar niemanden. Seit Jahrzehnten verfällt das 220 Jahre alte einmalige Bauwerk.



Das Hamburg des ausgehenden 18. Jahrhunderts muss man sich als rasant wachsende Stadt vorstellen. Innerhalb des Wallrings wird es eng, und das betrifft auch die Friedhöfe der fünf Hauptkirchen. In Gruften werden die Toten übereinander gestapelt, es herrscht ein bestialischer Gestank.