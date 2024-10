Geräumte Protestcamps, Demonstrationen und zähe Verhandlungen hatten am Ende Erfolg: der Vollhöfner Wald an der Alten Süderelbe ist bisher ein unberührtes Naturparadies geblieben. Doch jetzt fürchten Aktivisten, dass das Biotop doch noch für Hafen und Logistik geopfert wird. Denn die Uhr tickt, bald könnte es zu spät sein. Am nächsten Wochenende starten daher nach mehr als einem Jahr Pause neue Protestaktionen.