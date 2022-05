Freibäder öffnen in Hamburg: Heute wird’s sommerlich warm!

Fast 30 Grad! Hamburg erlebt am Mittwoch und Donnerstag die bisher wärmsten Tage des Jahres. Passend dazu öffnen die Freibäder wieder – wenn auch noch nicht alle.

Aufgrund der warmen Tage, die die Hamburger erwarten, öffnen am Mittwoch das Kaifu-Sommerfreibad und das Naturbad Stadtparksee. So ist für ausreichend Abkühlung gesorgt, denn am Mittwoch und Donnerstag kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 29 Grad warm werden. Am Mittwochvormittag und -nachmittag könne es hier und da lockere Wolkenfelder geben, ansonsten wartet heiteres Wetter mit wenig Wind.

Hamburg: Freibäder öffnen am Mittwoch

Der Donnerstag startet ähnlich schön, im späteren Tagesverlauf wird es aber schon wolkiger, am Nachmittag und Abend könnte es laut DWD Schauer und Gewitter geben. Zum Wochenende sollen die Temperaturen bereits wieder auf etwa 20 Grad abkühlen.

„Angesichts der weiteren Wetterentwicklung bleiben andere Sommerfreibadangebote vorerst noch geschlossen“, hatte der Sprecher des Hamburger Bäderlandes, Michael Dietel, mitgeteilt.

Je nachdem, wie kalt und regnerisch es in der nächsten Woche werde, könnten die beiden Freibäder auch wieder vorübergehend geschlossen werden. Damit sind von Mittwoch an 8 von 13 Freibadstandorten in Hamburg in Betrieb. Im Kaifu-Bad kommt das große, nur im Sommer betriebene Becken, dazu. (mp/dpa)