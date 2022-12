Ob es weiße Weihnachten geben wird, das ist wie immer eher unwahrscheinlich. Aber zumindest in den kommenden Tagen wird es deutlich kälter in Hamburg. Meteorologe Alexander König verrät, wie die Chancen auf den ersten Schneefall stehen



Ein Tiefdruckgebiet aus Nordeuropa bringt den Niederschlag und die kalten Temperaturen. Doch zwei Hochdruckgebiete – eines im Atlantik zwischen den Kanaren und Grönland und eines in Osteuropa – blockieren das Tiefdruckgebiet.