Sie wurden als „Klima-Chaoten“ beschimpft und von wütenden Autofahrern körperlich angegriffen: Klima-Aktivisten sorgten mit ihren Protest-Aktionen immer wieder für erhitzte Gemüter. Doch in den letzten Monaten wurde es ruhig um die Klimagruppen, der Öko-Aktivismus scheint wie eingeschlafen. Die MOPO sprach mit einem Mitglied von „Extinction Rebellion“ und fragte: Warum seid ihr plötzlich so still?