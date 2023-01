Nicht weit fahren, aber trotzdem raus ins Grüne, das langsam die Farbe wechselt. Unsere Lieblings-Herbstspaziergangsziele liegen vor der Haustür und sind als Familienausflug geeignet. Variabel in der Länge, aber nie langweilig.

Aus Grün wird langsam Gelb, Braun und Rot. Noch sind die Temperaturen angenehm und die Tage hell. Blätterrascheln unter den Schuhen, warmer Sonnenschein im Gesicht – nichts wie raus ins Bunte. Unsere Lieblingsspaziergänge im Herbst sind schnell zu erreichen – entweder per S- und U-Bahn oder gleich zu Fuß.

Dem Himmel ganz nah

Abseits großer Straßen führt ein Weg am Schulenbrooksbek auf knapp vier Kilometern vom historischen Rathaus in Bergedorf zur 120 Jahren alten Sternwarte mit den kuppelförmigen Teleskop-Häusern. Über Brücken, an Wiesen, Apfelbäumen und an Kunstobjekten vorbei endet der Weg im erhöht gelegenen Sternwarten-Park.

Ein schöner Herbstspaziergang führt vom alten Rathaus in Bergedorf zur Sternwarte in parkähnlicher Umgebung. Anke Geffers Ein schöner Herbstspaziergang führt vom alten Rathaus in Bergedorf zur Sternwarte in parkähnlicher Umgebung.

Erst Alster, dann Wandse

Statt rund um die Alster zu wandern, einfach mal an der Schwanenwikbrücke nach Osten abbiegen. Die Spaziergänger werden weniger, der Weg bleibt abwechslungsreich. Vom Kuhmühlenteich (Uhlenhorst) geht es im Grünen am Eilbekkanal entlang zum Eilbekpark bis an die Wandse. Cafés und Restaurants liegen am Wegesrand, S-Bahnstationen für den Rückweg auch. Wer mag, kann auf dem Wandse-Wanderweg von hier noch etwa zehn Kilometer weiter bis zum Naturschutzgebiet Höltigbaum in Schleswig-Holstein gehen.

Der Weg am Eilbekkanal geht in weiter im Osten in den Wandse-Wanderweg über. Anke Geffers Der Weg am Eilbekkanal geht in weiter im Osten in den Wandse-Wanderweg über.

Ein Dorf als Museum

Schnatternde Enten, freilaufende Hühner, Ponys, Ziegen, Gärten und alte Bauernhäuser. Alles top-gepflegt und zugleich eine Zeitreise ins vorletzte Jahrhundert. Der Eintritt zum Museumsdorf Volksdorf (Im Alten Dorfe 46-48) ist frei. Für Familien mit Kindern ist ein Besuch immer ein Abenteuer. An einigen Wochenende können Besucher beim Brot-und Kuchenbacken zuschauen (und Kuchen kaufen) oder an Aktionstagen Trecker fahren und lernen, wie alte landwirtschaftliche Geräte funktionieren. Wer weiter wandern möchte, schließt eine Runde durch das nahe Naturschutzgebiet Volksdorfer Teichwiesen an und fährt mit der U-Bahn zurück.

Die Tiere im Museumsdorf Volksdorf sind bei Kindern besonders beliebt. Anke Geffers Die Tiere im Museumsdorf Volksdorf sind bei Kindern besonders beliebt.

Park und Teich

Hamburgs drittgrößer Park ist selten überlaufen und im Herbst besonders schön anzusehen. Das bunte Laub spiegelt sich im Öjendorfer See im Osten von Billstedt am Barsbütteler Weg. Hier kann man am Badestrand die Sonnenstrahlen genießen oder den Park auf Wanderwegen erkunden. Oder Ponyreiten und Minigolf spielen.

Schön für ausgedehnte Herbstspaziergänge: der Öjendorfer Park mit großem See. Anke Geffers Schön für ausgedehnte Herbstspaziergänge: der Öjendorfer Park mit großem See.

Heide und Schnucken

Letzte Chance, in diesem Jahr die blühende Heide zu sehen. Das weitläufige Naturschutzgebiet Fischbeker Heide ist gut vom S-Bahnhof Neugraben aus zu erreichen. Mountainbiker und Spaziergänger lieben die hügelige, autofreie Landschaft.

Profis starten mit großen Rucksäcken zur herbstlichen Tagestour auf dem Heidschnuckenweg, Spontan-Spaziergänger testen die „Heideschleifen“, kleinere Rundwege links und rechts, aus. Zu sehen gibt es knorrige Eichen, mit Glück eine Schnuckenherde, Bussarde und natürlich: Heide!

Immer am Kanal entlang

Stadt und Natur gehen am Osterbekkanal eine gute Verbindung ein. Aus alten Industriebrachen in Barmbek wurden Wohnviertel und Parks direkt am Wasser. Brücken laden zum Seitenwechsel ein. Bei der Bootsvermietung Dornheim am Kaemmererufer 25 ein Tretboot mieten und eine Kleinigkeit essen? Oder einfach weitergehen und gucken, was auf dem Wasser so los ist? Tretboote, Stand-Up-Paddler, manchmal kommt sogar die einzige venezianische Gondel Hamburgs vorbei. Mühlendamm, Museum der Arbeit und der Park am Osterbekkanal liegen am Weg. Vom Alten Teichweg fährt die S-Bahn, falls die Füße lahm geworden sind.