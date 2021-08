Die Politik freut sich: Hamburgs oberster Öko wechselt die Seiten

Da freut sich die Umweltbehörde: Fortan wird einer ihrer größten Kritiker nicht mehr gegen, sondern für sie arbeiten. Der langjährige Geschäftsführer des Hamburger BUND, Manfred Braasch, wechselt zu Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) ins Haus.

Dort soll der gebürtige Itzehoer die Geschäftsstelle des neu eingerichteten Klimabeirats leiten, wie die Umweltbehörde am Dienstag in Hamburg mitteilte. Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) freute sich eigenen Angaben zufolge sehr über den Wechsel. „Manfred Braasch ist ein engagierter Klimaschützer mit Herz, ein hervorragender Kenner der Klimapolitik, der in Hamburg alle wesentlichen Akteure kennt”, sagte Kerstan.

Hamburg: BUND-Chef Braasch geht zur Umweltbehörde

Braasch galt als Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland als ein scharfer Kritiker des Hamburger Senats. Auch Klagen gegen die Elbvertiefung und für Luftreinhaltung brachte er mit ins Rollen.

Die Geschäftsstelle gehöre zur Leitstelle Klima, die für die Koordination der Klimapolitik Hamburgs zuständig ist. Braasch werde zudem Grundsatzfragen des Klimaschutzes bearbeiten und in konkrete Vorschläge für die Stadt übersetzen. Braasch hatte sich den Angaben zufolge auf die ausgeschriebene Stelle beworben.

Aus der Opposition kamen kritische Töne in Hinblick auf den Jobwechsel von Braasch. „Durch diese Personalentscheidung wechselt ein Cheflobbyist direkt in die zuständige Behörde, das hat mehr als nur einen faden Beigeschmack”, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering.(dpa/mp)