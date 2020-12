Die Pandemie in Hamburg: Nennen Sie uns Ihre persönlichen Corona-Helden!

Krisen haben immer auch eine positive Seite: Sie zeigen erst, was so alles in uns steckt. Die MOPO sucht solche Menschen, die in der Corona-Pandemie über sich hinaus gewachsen sind: Hamburgs Corona-Helden! Und jeder kann mitmachen.

Haben Sie ein Restaurant und wären schon längst am Ende, wenn Ihnen der Hausbesitzer nicht die Miete erlassen hätte? Sie sind alt und/oder krank und wagen sich nicht aus dem Haus, weil Sie zur Risikogruppe gehören – und ein Nachbar, zu dem Sie früher kaum Kontakt hatten, kauft jetzt täglich für Sie ein? Sie leben im Pflegeheim, haben kaum noch Besuch – aber jemand, den Sie kaum kannten, ruft Sie täglich an und hilft so mit, dass Sie nicht vereinsamen? Sie waren an Corona erkrankt – und unter den Ärzten und Schwestern hat sich jemand ganz besonders aufopfernd um Sie gekümmert - und Ihnen vielleicht das Leben gerettet?

Intensivstation: Ohne die aufopfernde Hilfe von Ärzten und Pflegeperson hätte mancher nicht überlebt. imago images/Westend61 Foto:

Wenn es bei Ihnen so jemanden gibt, dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir wollen diejenigen in einer Serie würdigen, die diese Krise ein klein weniger erträglicher und menschlicher gemacht haben.

Kontakt:olaf.wunder@mopo.de oder per Post an MOPO, z.Hd. Olaf Wunder, Barnerstraße 14, 22765 Hamburg