Für die Anwohner war sie 70 Jahre eine Abkürzung: Die Fußgängerbrücke, die in Blankenese über die S-Bahngleise führt. Aber dann musste die alte Brücke erneuert werden – und nun steht da ein Murks-Neubau für eine Million Euro: Eine halbe Stahlbrücke, unter der die S-Bahnen entlangdüsen und die die Fußgänger nur durch den Bauzaun bestaunen können. Wieso hängt das Bauwerk da so in der Luft? Und: Kommt da noch was?